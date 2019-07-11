Источник материала: Интерфакс

Беларусь готова предоставлять ресурсы для миротворческих операций ООН, заявил начальника генерального штаба Вооруженных сил страны – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев на конференции ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке в четверг.

"Белоконев выразил готовность Республики Беларусь к практической реализации взятых на себя обязательств в части предоставления ресурсов в миротворческие операции ООН, а также подчеркнул открытость и гибкость белорусской стороны в сотрудничестве с иностранными партнерами по данному вопросу", - говорится в сообщении Минобороны.

"В ходе выступления Белоконев выразил уверенность, что происходящие в настоящее время в секретариате ООН реформы приведут к созданию надёжного механизма, который будет способствовать укреплению безопасности и мира, в том числе через усиление миротворческого потенциала ООН", - добавили в министерстве.

Глава белорусской военной делегации также подчеркнул важность объединения усилий всех стран и использование коллективного опыта в поиске новых подходов к улучшению результативности операций по поддержанию мира и укреплению потенциала миротворческих миссий.

Кроме того, Белоконев отметил особую роль женщин в деле поддержания международного мира и безопасности. "Участие женщин в урегулировании конфликтов и увеличение их количества в миротворческих операциях и секретариате ООН – это не только шаг, направленный на обеспечение гендерного равенства, но и важный инструмент для обеспечения мира и устойчивого развития", - сказал он.