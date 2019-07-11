ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова предоставлять ресурсы для миротворческих операций ООН

12.07.2019 16:50 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь готова предоставлять ресурсы для миротворческих операций ООН, заявил начальника генерального штаба Вооруженных сил  страны – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев на конференции ООН по вопросам миротворчества в Нью-Йорке в четверг.

"Белоконев выразил готовность Республики Беларусь к практической реализации взятых на себя обязательств в части предоставления ресурсов в миротворческие операции ООН, а также подчеркнул открытость и гибкость белорусской стороны в сотрудничестве с иностранными партнерами по данному вопросу", - говорится в сообщении Минобороны.

"В ходе выступления Белоконев выразил уверенность, что происходящие в настоящее время в секретариате ООН реформы приведут к созданию надёжного механизма, который будет способствовать укреплению безопасности и мира, в том числе через усиление миротворческого потенциала ООН", - добавили в министерстве.

Глава белорусской военной делегации также подчеркнул важность объединения усилий всех стран и использование коллективного опыта в поиске новых подходов к улучшению результативности операций по поддержанию мира и укреплению потенциала миротворческих миссий.

Кроме того, Белоконев  отметил особую роль женщин в деле поддержания международного мира и безопасности. "Участие женщин в урегулировании конфликтов и увеличение их количества в миротворческих операциях и секретариате ООН – это не только шаг, направленный на обеспечение гендерного равенства, но и важный инструмент для обеспечения мира и устойчивого развития", - сказал он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова предоставлять ресурсы для миротворческих операций ООН, заявил начальника генерального штаба Вооруженных сил  страны – первый заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика