Брестская и Гомельская области начали массовую уборку зерновых

Источник материала: Интерфакс

Массовая уборка зерновых началась в Брестской и Гомельской областях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в пятницу.

"Аграрии республики преступили к уборке урожая. В Брестской и Гомельской областях идет массовая уборка зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении министерства.

В целом по республике зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 12 июля убраны на 55,2 тыс. га (2,55% к уборочной площади), намолочено 170,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,8 ц/га. "Урожайность зерна в настоящее время выше прошлогодней на 3,4 ц/га", - уточнили в Минсельхозпроде.

Как проинформировали в министерстве, уже завершена уборка озимой сурепицы. Ведутся работы по уборке озимого рапса (убрано его 146,2 тыс. га, или 46% подлежащих площадей). Намолочено также 245,8 тыс. тонн маслосемян рапса.

В Минсельхозпроде напомнили, что в текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в сельхозорганизациях Беларуси составляет 2,251 млн га (на 273,9 тыс. га больше прошлогоднего).

Для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях республики имеется 8,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,6 тыс. приставок для уборки рапса, 2,6 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. "По состоянию на 12 июля 2019 года готовность парка зерноуборочных комбайнов составляет 83%, зерноочистительно-сушильных комплексов – 85%", - сообщили в министерстве. "Для завершения подготовки техники и поддержания ее готовности на складах холдинга "Гомсельмаш" и РО "Белагросервис" имеются в достаточном количестве запасные части", - добавили там.

"Для проведения уборочных работ в сжатые сроки недостающее количество механизаторов, в том числе комбайнеров привлечено за счет выпускников и практикантов учреждений образования, с других работ в хозяйствах и промышленных предприятий", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, ученые оценивают урожай зерна в Беларуси в 2019 году на уровне около 8,35 млн тонн.