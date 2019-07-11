ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестская и Гомельская области начали массовую уборку зерновых

12.07.2019 16:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Массовая уборка зерновых началась в Брестской и Гомельской областях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в пятницу.

"Аграрии республики преступили к уборке урожая. В Брестской и Гомельской областях идет массовая уборка зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении министерства.

В целом по республике зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 12 июля убраны на 55,2 тыс. га (2,55% к уборочной площади), намолочено 170,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,8 ц/га. "Урожайность зерна в настоящее время выше прошлогодней на 3,4 ц/га", - уточнили в Минсельхозпроде.

Как проинформировали в министерстве, уже завершена уборка озимой сурепицы. Ведутся работы по уборке озимого рапса (убрано его 146,2 тыс. га, или 46% подлежащих площадей). Намолочено также 245,8 тыс. тонн маслосемян рапса.

В Минсельхозпроде напомнили, что в текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в сельхозорганизациях Беларуси составляет 2,251 млн га (на 273,9 тыс. га больше прошлогоднего).

Для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях республики имеется 8,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,6 тыс. приставок для уборки рапса, 2,6 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. "По состоянию на 12 июля 2019 года готовность парка зерноуборочных комбайнов составляет 83%, зерноочистительно-сушильных комплексов – 85%", - сообщили в министерстве. "Для завершения подготовки техники и поддержания ее готовности на складах холдинга "Гомсельмаш" и РО "Белагросервис" имеются в достаточном количестве запасные части", - добавили там.

"Для проведения уборочных работ в сжатые сроки недостающее количество механизаторов, в том числе комбайнеров привлечено за счет выпускников и практикантов учреждений образования, с других работ в хозяйствах и промышленных предприятий", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, ученые оценивают урожай зерна в Беларуси в 2019 году на уровне около 8,35 млн тонн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовая уборка зерновых началась в Брестской и Гомельской областях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в пятницу. "Аграрии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen попрощался с Beetle: в Мексике произведен последний экземпляр ретромодели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика