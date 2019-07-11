ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что удивляет белоруса в Москве? Записки цивилизованного гастарбайтера

12.07.2019 16:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Interfax.by продолжает публиковать полезные советы в рубрике "Личный опыт эмигранта", которая, безусловно, будет не просто интересна, но и полезна тем белорусам, которые решили начать новую жизнь, строить новую карьеру в другой стране.

Что удивляет белоруса в Москве? Записки цивилизованного гастарбайтера
Бывшая минчанка Юлия Кочубей в цикле материалов о Москве подробно рассказывает о том, как переехала из белорусской столицы в российскую. 

В каждом городе есть свои особенности. И первые годы моей трудовой миграции в Москву я многому удивлялась.

Пешеходным переходам, на которых зеленый сигнал для пешеходов включается одновременно во всех направлениях и перекресток превращается на полминуты в пешеходную площадь. Сначала мне это казалось неразумным с учетом московских пробок, так как машины стоят на светофорах дополнительно по полминуты. Но потом поняла, что - это лучшая защита пешеходов. Здесь, увы, далеко не все водители пропускают пешеходов на правом повороте даже на обозначенных переходах. А так - стоят и ждут.

Синим бахилам , которые осенью, зимой и весной преследуют тебя везде: в детском саду, поликлинике,  спортзале. Ты их носишь в сумке - на всякий случай. Когда мы выбирали квартиру, наша риелтор всегда брала с собой упаковку бахил. Потому что люди, которые продавали квартиру требовали не топтать!  Кстати, единственная хозяйка квартиры, которая предложила не разуваться (что я всегда считала нормой вежливости) была девушка, у которой мы в итоге квартиру и купили:).

Нелюбви к туристам. Мы привыкли, что туристов  принимают с распростертыми объятиями - вам предложат сделать фото, объяснят как и куда пройти. Хотя в Москву в прошлом году приехало 23 миллиона туристов, которые оставили тут 1 миллиард (!) евро, они по-прежнему воспринимаются настороженно или пренебрежительно. Исключением стал, пожалуй, прошлогодний Чемпионат мира по футболу. Москвичи, как по велению волшебной палочки стали общаться на улицах, в барах, показывать дорогу, делать фото. Но праздник кончился, и все вернулось на круги своя.

А еще я удивлялась тому, что:

Москвичи в метро стоят на эскалаторе. Я еще понимаю, почему вверх не идут. Но вниз? Все спокойненько едут, как будто никуда не торопятся. Почему по улице, где и воздух посвежее и почище, бегут, а на эскалаторе стоят? А ведь некоторые эскалаторы по 3-4 минуты едут... 

Во дворах по вечерам вы постоянно будете наталкиваться на мужчин, справляющих малую нужду. Я понимаю, что туалетов общественных почти нет, но их правда много.

Москвичи поголовно читают в метро. И даже  бумажные книжки. Классику! Провела по дороге на работу поверхностный анализ (кое-где увидела автора, кое-где  заголовок). Итак: Дама с собачкой, Стендаль, Донцова, Хемингуэй на английском, Моэма. Конечно, многих авторов я не могу идентифицировать, но - и это кое-что...

Водители абсолютно не реагируют на сигналы скорой. Причем на сигналы полиции с горем пополам реагируют, а скорые могут по 10 минут ждать.

Основная машина Москвы - внедорожник. Ну и, конечно, вы здесь наконец увидите бентли, мазератти и роллс-ройсы.  

Москва - это город 24/7. Все круглосуточно. Не только кабаки, но и спортклубы, фитнесс-центры работают до полвторого ночи!

Здесь часто спортом занимаются очень немолодые люди. Спортсмены старше 60- ти - норма. В наш фитнес клуб ходит сгорбленная бабушка, за 80, в очках, которая легко делает 50 уголков, а  парочка древних физиков- теоретиков в бане обсуждают методы нелинейной индукции.

Московские дворы чище, чем Красная площадь, ну , или Тверская.  Управляющие компании в ЖКХ реально работают, а ведь это частники! Я например, могу позвонить и потребовать помыть подъезд, убрать мусор во дворе! И это будет сделано... Быстро!

Средняя температуре в квартире с середины сентября по май (отопительный сезон) в 25-27 градусов. Приходится жить с открытыми форточками.

Шедевр столичных ремонтов это "стеклопакет по-московски"! Это когда экономят на замке, который открывает пакет в режиме форточки и вкручивают в стеклопакет шуруповертом крючок-щеколду. Первый раз я думала - хозяева с чувством юмора. Оказалась, все так делают.

Блондинов и блондинок в Москве практически нет! Только мы, белорусы).

Автор: Юлия Кочубей

#записки_цивилизованного_гастарбайтера

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Interfax.by продолжает публиковать полезные советы в рубрике "Личный опыт эмигранта", которая, безусловно, будет не просто интересна, но и полезна тем белорусам, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть" ввела в Янгпуре новую скважину, увеличивает добычу газоконденсата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика