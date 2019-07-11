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"Белоруснефть" ввела в Янгпуре новую скважину, увеличивает добычу газоконденсата

12.07.2019 16:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

НК "Янгпур" (российский актив ПО "Белоруснефть") ввело в эксплуатацию 837-ю Известинскую скважину с потенциалом добычи до 150 тонн нефти в сутки, сообщило ПО "Белоруснефть".

"Пока скважина дает около 40 тонн нефти в сутки. Ожидается, что после вывода объекта на нормальный рабочий режим суточная добыча вырастет до 150 тонн", - сказано в сообщении компании.

В "Белоруснефти" подчеркивают, что для увеличения нефтедобычи на скважине была применена сложная технология 8-стадийного гидроразрыва пласта. "Впервые белорусские нефтяники провели в "Янгпуре" 8-стадийный гидроразрыв пласта. Работы выполнялись в горизонтальной скважине протяженностью тысяча метров. Таким образом, удалось включить в разработку всю центральную часть Известинского месторождения (…) " технология многостадийного ГРП по сравнению со стандартным освоением скважины, без проведения интенсификации, позволяет увеличить объем добычи в десятки раз", - отмечается в сообщении.

Кроме того, компания намерена увеличить добычу газоконденсата на Метельном месторождении. "Технология ГРП будет применена на скважине № 831 Метельного газоконденсатного месторождения. Пока ее строят. Ожидаемая добыча может составить 300 тысяч кубометров природного газа и 30–40 тонн газоконденсата", - отмечается в сообщении.

В "Белоруснефти" подчеркивают значительный рост добычи газоконденсата. "Освоение Метельного месторождения принесло "Янгпуру" внушительный прирост добычи. Здесь пробурили несколько продуктивных скважин, провели мероприятия по интенсификации притока. В результате суточная добыча природного газа увеличилась с 300 тысяч до 900 тысяч кубометров в сутки, газоконденсата – с 20 до 90 тонн", - сказано в пресс-релизе.

"Соответственно, вырос и коммерческий бонус от реализации продукции на Санкт-Петербургской бирже. Физически природный газ поступает в систему "Газпрома", - поясняется в сообщении.

При этом в "Белоруснефти" оценивают запасы Метельного месторождения в 10 млрд кубометров природного газа и до 700 тысяч тонн газоконденсата.  "Это позволит предприятию устойчиво работать в области освоения газовых запасов как минимум 10 лет", - считают в компании.

Как сообщалось, НК "Янгпур" (российский актив ПО "Белоруснефть") планирует в 2019 году увеличить добычу нефти на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 6,7% - до 206 тыс. тонн. "Белоруснефть" в 2018 году увеличила добычу нефти на российском месторождении на 28% по сравнению с предыдущим годом - до 193 тыс. тонн. Компания сообщала, что к 2023 году планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс. тонн.

В минувшем году на Янгпуре было добыто 96 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост в 1,7 раза) и 153 млн кубометров природного газа (рост в 1,5 раза).

ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 тыс. 36 кв. км (ЯНАО), в активе НК шесть месторождений (на пяти ведется разработка). Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО "Транснефть".

 
 
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НК "Янгпур" (российский актив ПО "Белоруснефть") ввело в эксплуатацию 837-ю Известинскую скважину с потенциалом добычи до 150 тонн нефти в сутки, сообщило ПО...
 
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