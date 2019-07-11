Сельхозорганизации Беларуси не вполне готовы к уборочной кампании – КГК

Источник материала: Интерфакс

Комитет государственного контроля (КГК) провел мониторинг подготовки к уборочной кампании 80 сельхозорганизаций Беларуси и пришел к выводу, что ее уровень недостаточный.

"Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки к проведению уборки урожая зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, что может отрицательно повлиять на темпы и качество уборочных работ", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Так, КГК установил факты низкой готовности зерноуборочной техники, зерносушильного хозяйства, а также неготовности складов к приемке зерна на хранение (не проведена дезинсекция помещений, ремонт и т.д.). Выявлены приписки по готовности техники и сушильного хозяйства.

"В частности, низкая готовность зерноуборочных комбайнов была установлена в 33 сельхозорганизациях республики, в 12 из них выявлено искажение отчетности (техника числится исправной). И это при том, что в некоторых хозяйствах комбайны даже не были сняты с длительного хранения", - заявили в КГК.

Кроме того, не решены вопросы обеспечения сельхозорганизаций механизаторами для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов.

"Не лучшим образом подготовлены к приемке зерна зерносушильные комплексы и складские помещения, что может повлиять на своевременность доработки зерна и его сохранность. Так, в 24 хозяйствах не были подготовлены зерносушильные комплексы, в 18 – склады для приемки урожая", - констатировали в КГК.

Обеспокоенность у КГК вызвали также низкая обеспеченность хозяйств средствами пожаротушения, состояние трудовой дисциплины механизаторов и соблюдение правил техники безопасности.

Мониторинг проходил 24-28 июня.