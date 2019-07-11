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Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В спорткомплексе «Раубичи» до конца месяца обосновались подопечные именитого российского спортсмена, а ныне тренера Александра Жулина.
Среди воспитанников специалиста и наша пара, пока самая успешная в танцах на льду – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. В 2018 году ребята хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Минске и опробовали на мировом форуме в Японии. Предсезонку они начали на родном льду. И выбор этот не случаен.
Александр Жулин, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер по фигурному катанию на коньках:
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Александр Жулин о подготовке белорусских фигуристов в Раубичах: Здесь комфортные условия, нам очень нравится
Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В спорткомплексе «Раубичи» до конца месяца...
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