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В Гомельском районе мужчина нашёл гранату и принёс домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 12 июля житель агрогородка Красное Гомельского района нашёл гранату и принёс её к себе домой.
Как
После этого гражданин направился к участковому инспектору, которому рассказал о найденном предмете. Правоохранитель немедленно сообщил о находке в оперативно-дежурную службу. Были вызваны сотрудники ГАИ и сапёрно-пиротехническая группа.
Изучив предмет, сапёры подтвердили, что это действительно граната Ф-1 без запала. Боеприс был вывезен на полигон и уничтожен.
На неделе жительница Рогачёва нашла снаряд времён ВОВ.
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Новости Беларуси. Днём 12 июля житель агрогородка Красное Гомельского района нашёл гранату и принёс её к себе домой. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома,...
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