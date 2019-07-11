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Инаугурация состоялась: Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы

12.07.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литовской Республики. Церемония инаугурации прошла в здании Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инаугурация состоялась: Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы

Среди приоритетов своего президентства назвал снижение неравенства доходов населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет и повышение качества образования.

Напомним, во втором туре президентских выборов, которые прошли 26 мая, Гитанас Науседа набрал почти 66 % голосов избирателей.

Инаугурация состоялась: Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы

Инаугурация состоялась: Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы

Люди в материале: Гитанас Науседа
 
 
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Новости Литвы. Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литовской Республики. Церемония инаугурации прошла в здании Сейма, сообщили в программе...
 
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