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Инаугурация состоялась: Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литовской Республики. Церемония инаугурации прошла в здании Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди приоритетов своего президентства назвал снижение неравенства доходов населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет и повышение качества образования.
Напомним, во втором туре президентских
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Новости Литвы. Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литовской Республики. Церемония инаугурации прошла в здании Сейма, сообщили в программе...
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