Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда ждать потепления в Беларуси? Как сообщают синоптики, так холодно в середине лета в нашей стране не было уже 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеонаблюдения показали, что в начале июля погода была на несколько градусов ниже климатической нормы. Рассчитывать на возвращение тепла пока не приходится. В ближайшие дни в стране сохранится прохладная погода. Местами пройдут дожди.



