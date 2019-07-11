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«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

12.07.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Бобруйске соцработница обокрала семью, в которой полгода присматривала за детьми, сообщили в программе «Экстренный вызов».

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Анастасия Дудаль, мама двойняшек:
Варя у нас капризная. Если ей что-то не нравится, она сразу начинает плакать, в отличие от Костика.

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Анастасия Дудаль из Бобруйска знакомит новую няню со своими 8-месячными двойняшками. Накануне прежней помощницы семья неожиданно лишилась.

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Анастасия Дудаль:
Очень хорошо относилась к детям. Изначально никаких вопросов никогда не возникало. Никаких конфликтов никогда не возникало. Она к нам относилась хорошо, и мы к ней. Мы были очень рады.

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Впервые пропажу денег из квартиры Анастасия обнаружила еще в марте. В семье, кроме няни, посторонних не было. Молодые родители сначала все списали на собственную невнимательность. Но деньги продолжали пропадать. 

Анастасия Дудаль:
Мы поставили камеру. Я была дома, но находилась на кухне. Но при этом у меня был планшет, на котором я могла наблюдать. То есть мы уже конкретно наблюдали за ее поведением.

Как показала видеозапись, няня прикарманивала чужие сбережения, когда укладывала малышей спать. Молодым родителям ничего не оставалось, как вызвать милицию.

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Александр Кричко, начальник отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома:
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана.

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Ольга Шамаль, заведующая отделением Первомайского территориального центра соцобслуживания населения Бобруйска:
Спокойная, уравновешенная. По милиции нарушений никаких не было, никакой уголовной ответственности, административных нарушений тоже не было. Поэтому мы взяли ее на работу. Для нас это очень неожиданно, очень неприятная ситуация. Не ожидали мы такого.

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

На этой неделе семье предоставили новую няню. Женщина о неприятной ситуации знает и полна энтузиазма восстановить доверие к соцработникам. 

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

Надежда Моисеева, няня:
Я оправдываю любые их действия. Потому что это правда – очень неприятный поступок совершила предыдущая няня. И поэтому надо исправлять это все. 

Горе-няня сейчас находится под следствием. 47-летняя бобруйчанка созналась лишь в краже последней суммы денег. Но тут и не отвертишься, ведь взяли-то с поличным.

А вот ее причастность к остальным фактам еще предстоит доказать следствию. Но уже по тому, что имеется, подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы.

Люди в материале: Ольга Шамаль, Александр Кричко
 
 
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В Бобруйске соцработница обокрала семью, в которой полгода присматривала за детьми, сообщили в программе «Экстренный вызов». Анастасия Дудаль,...
 
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