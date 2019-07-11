Медики не могут посчитать мужчин, страдающих импотенцией. И объясняют, почему это плохо

Источник материала: Ежедневник



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Мужчины скрывают проблемы с потенцией, в связи с чем медики не располагают достоверной статистикой по этой проблеме. Между тем ЭР – важный знак, учитывая который, можно предотвратить очень серьезные заболевания.

Сколько же мужчин на самом деле страдают от эректильной дисфункции (ЭД)? Ответ зависит от того, как и где вы задаете этот вопрос, потому что разброс данных достаточно высок - они варьируются от 3% до 76% мужчин, пишет Медпортал .

В статье, опубликованной в журнале BJU International, были рассмотрены исследования, проводившиеся по всему миру и изучавшие распространенность эректильной дисфункции, а также ее связь с другими заболеваниями, включая увеличение предстательной железы.

Авторы утверждают, что столь широкий разброс данных свидетельствует о разных форматах проведения исследований, а также зависит от конкретных групп населения. Например, чем старше мужчина, тем больше вероятность того, что он страдает эректильной дисфункцией. Но многое зависело и от методики опроса. По словам авторов, когда исследователи использовали анкеты, обычно используемые медиками для диагностики ЭД, сообщаемые показатели в целом были выше, даже среди молодых мужчин, по сравнению с другими методиками опроса.

Эректильная дисфункция может возникнуть по многим причинам, включая стресс или другие психологические факторы, но она часто связана и с проблемами с кровообращением или мочевыводящих путей. В ходе исследований авторы обнаружили стойкую связь между ЭД и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Мужчины с ЭД также чаще умирали раньше по сравнению с мужчинами без эректильной дисфункции.

Из-за всех этих рисков важно точно знать, есть ли у мужчин эректильная дисфункция. «Из-за деликатного характера темы врачам следует рассмотреть возможность скрининга для выявления эректильной дисфункции у пациентов из группы риска, так как мужчины могут сами не сообщать эту информацию», - сообщают авторы.