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В Польше ограничили ксерокопирование документов

12.07.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 июля вступил в силу закон Польши о публичных документах. Он призван бороться с поддельными документами, которые мошенники используют, в частности, для оформления кредитов. Об этом сообщает Polskie Radio S.A.


Изображение: YouTube

С этого дня создание копий удостоверений личности, например, в целях коллекционирования, является преступлением. За это грозит штраф или ограничение, а то и лишение свободы на срок до 2 лет.

Мацей Кавецкий, директор департамента управления данными в Министерстве цифровизации Польши, уточнил: «Закон не запрещает ксерокопировать документы, например, удостоверения личности, однако в каждом конкретном случае нужно проверить, имеет ли право то или иное учреждение делать такого рода копии».

В банке или страховой компании, однако, вправе сделать копию документов, добавил Мацей Кавецкий.

Закон также предусматривает создание базы данных публичных документов, в которой будет храниться вся информация о них, в том числе о случаях мошенничества.

 
 
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12 июля вступил в силу закон Польши о публичных документах. Он призван бороться с поддельными документами, которые мошенники используют, в частности, для оформления...
 
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