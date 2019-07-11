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В Польше ограничили ксерокопирование документов
Источник материала: Tut.by
12 июля вступил в силу закон Польши о публичных документах. Он призван бороться с поддельными документами, которые мошенники используют, в частности, для оформления кредитов. Об этом
С этого дня создание копий удостоверений личности, например, в целях коллекционирования, является преступлением. За это
Мацей Кавецкий, директор департамента управления данными в Министерстве цифровизации Польши, уточнил: «Закон не запрещает ксерокопировать документы, например, удостоверения личности, однако в каждом конкретном случае нужно проверить, имеет ли право то или иное учреждение делать такого рода копии».
В банке или страховой компании, однако, вправе сделать копию документов, добавил Мацей Кавецкий.
Закон также предусматривает создание базы данных публичных документов, в которой будет храниться вся информация о них, в том числе о случаях мошенничества.
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12 июля вступил в силу закон Польши о публичных документах. Он призван бороться с поддельными документами, которые мошенники используют, в частности, для оформления...
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