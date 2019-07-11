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Гитанас Науседа официально стал президентом Литвы
Источник материала: Партизан
В Вильнюсе 12 июля прошла его инаугурация.
На торжественном заседании Сейма новый глава государства, положив руку на Конституцию, дал присягу хранить верность Литовской Республике и Конституции, честно исполнять обязанности и быть одинакового справедливым для всех.
По словам Г. Науседы, часть жителей страны не ощущает, что Литва исторически «сегодня переживает, наверное, самый успешный и экономически самый обеспеченный период в истории страны».
Науседа сменяет на посту президента Далю Грибаускайте, занимавшую должность с 2009 по 2019 годы. Он пятый президент с 1993 года
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В Вильнюсе 12 июля прошла его инаугурация.
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