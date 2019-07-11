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Не выдержало сердце: 17-летний футболист отбил пенальти и умер

12.07.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Аргентине умер 17-летний футболист. Причиной смерти стал сердечный приступ. О случившемся сообщает издание The Sun.

Во вторник, 9 июля, 17-летний Рамон Исмаэль Коронель в составе команды «Юнион де Голондина» (Union de Golondrina) принимал участие в любительском матче на севере провинции Санта-Фе.

 Во время игры юноше был назначен пенальти, который тот сумел успешно отбить. Пока остальные футболисты принялись радоваться победе, Рамону стало плохо, он упал на газон.


Умершему Рамону Исмаэлю Коронелю из команды «Юнион де Голондрина» было всего 17 лет

Так как дежурство скорой помощи у стадиона не было предусмотрено, парня повезли в больницу на машине болельщика. Увы, спасти его не удалось — юный футболист умер в пути.

Местная прокуратура начала расследование по факту случившегося.
 
 
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В Аргентине умер 17-летний футболист. Причиной смерти стал сердечный приступ. О случившемся сообщает издание The Sun.
 
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