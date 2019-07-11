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Мастер-спальня и розовые умывальники. Как выглядит минская квартира в стиле итальянского дома
Источник материала: Tut.by
Квартира, представленная сегодня, — реализованный проект архитектурной студии Zrobym architects. Главная фишка интерьера — большая спальня с собственной ванной, или master bedroom, как называют это в Америке. Об этом жилье рассказывает
Мастер-спальня
— Мастер-спальня — это практически отдельная квартира для хозяев в рамках одного дома, — рассказывает руководитель проекта Андрусь Bezdar. — Обычно помимо самой спальни и ванной это пространство включает гардеробную и даже кабинет.
В данном проекте этот блок повторен в уменьшенном виде: ванная комната отделена от спальни складной перегородкой, туалет закрывается дверью, гардеробная не включена в общее пространство спальни, а находится через дверь.
Гостиная, объединенная с кухней и столовой
Квартира проектировалась для семьи с тремя детьми, и, чтобы всем было удобно, пространство разделили следующим образом: мастер-спальня для родителей, одна детская для двух детей постарше, вторая — для ребенка помладше и гостиная, объединенная с кухней и столовой.
На кухне, к слову, есть дополнительная барная часть для хранения вина.
— За основу интерьера заказчики хотели взять настроение итальянского загородного дома, — говорит Андрусь. — Мы не делали напрямую как в Италии, но различными элементами старались поддержать общую стилистику. Например, на кухне использованы светлые, средиземноморские цвета, итальянская плитка, шкаф для вина опять же.
Интересно, что квартира расположена на втором этаже, а из окон виден большой козырек над подъездом. Чтобы как-то это скрыть, козырек выстелили газоном, а сверху поставили туи — так вид из окна получился практически загородным.
Детские
В обеих детских утеплили балконы и включили их в общее пространство. Так, в одной комнате получилась большая игровая зона, а во второй — дополнительные учебные места.
— Большинство мебели мы заказывали у белорусских подрядчиков, которые изготавливали ее по нашим эскизам, — добавляет Андрусь. — У нас, в принципе, могут сделать хорошо и недорого, вопрос только в дизайне.
Остальные предметы интерьера заказывали из Скандинавии, в том числе диваны с ортопедическими матрасами и пожизненной гарантией.
В общем санузле розовые умывальники из бетона.
Прихожая
— В прихожей тоже есть своя фишка — там сделана отдельная зона ожидания с креслами, назовем ее так. Суть в том, что, если к хозяевам кто-то придет ненадолго, можно не приглашать в гостиную, а присесть недалеко от входа.
Еще один интересный прием в прихожей — стена из стеклянных кирпичей. «Красиво, когда человек заходит не в замкнутое пространство, а в такое, где через стену проходит свет».
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