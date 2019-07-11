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«Мертвые не умирают»: 5 из 10. Как развлекается великий режиссер. И почему у него ничего не выходит

12.07.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском прокате — новый фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Обещанная бодрая комедия про зомби-апокалипсис обернулась самоповторами и вымученным постмодернизмом. Это если кратко, а подробности — по традиции у кинообозревателя AFISHA.TUT.BY.


О чем кино:

Жители маленького американского городка Центрвиль узнают по радио о том, что в районе их городишки сдвинулась земная ось, и теперь миру грозит что-то вроде конца света. Пропадает связь, световой день удлиняется, а мертвые начинают покидать свои могилы. Последнее и оказывается главной неприятностью для местных патрульных в исполнении Билла Мюррея и Адама Драйвера.

В 2013-м году в штатах вышла забористая метакомедия «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» от бравой компании во главе с Сетом Рогеном и Джеймсом Франко. Все это было похоже на вечеринку киноманов с бюджетом в 32 миллиона долларов на воплощение своих самых дерзких фантазий (почему бы не пригласить Рианну в каст и не убить через две минуты? Или вот Сатана с огромным членом — а давайте попробуем!). И то, что получилось шесть лет назад у молодых голливудских небожителей, не прокатило сегодня у Джармуша.


«Мертвые не умирают» полны шуток для своих, синефильских отсылок, удачных панчлайнов. Но за играми в постмодернизм в 2019-м неплохо было бы припрятать что-то еще. В результате новый Джармуш оборачивается открыткой, который обещает быть зубастее Charlie Hebdo, а сам скрывает под обложкой милоту от Hallmark.

Если бы Джармуш просто решил угореть и поставить кино про восстание зомби с приветами Джорджу Ромеро, было бы неожиданно, но весело. Но ему захотелось понудеть про общество потребления, трамповскую Америку, расизм и прочие серьезные темы. Если вы все еще не представляете уровень нравоучений, то просто вспомните любой урок по предмету «Человек. Общество. Государство».


Режиссер, отобравший в каст более-менее всех заметных актеров американского независимого, зачем-то ломает четвертую стену и сам лезет крутить барабан. Мизантроп внутри Джармуша уверен, что мир обречен (хотя кое-какие надежды еще есть на подростков) и пора пустить его в расход. Меломан — крутит одну и ту же пластинку (да-да, The Dead Donʼt Die Симпсона). Меланхолик — тоскует по прошлому. Наконец, киноман почему-то с большей страстью цитирует сам себя, чем кого-то из коллег. Это могло бы обернуться бодрым «сплитовским» раздраем, если бы не забуксовало уже на представлении персонажей.

К титрам зрители подходят в приподнятом расположении духа, но с пустыми руками. И все это можно было бы сравнить с годным бархоппингом, если бы Джармуш все это время наливал и травил байки. Но, к сожалению, он показывает кино.

Когда: уже в прокате.

Где: почти везде.

Сколько: от 4 рублей 50 копеек.

Выбрать сеанс и убедиться самому

 
 
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Обещанная бодрая комедия про зомби-апокалипсис обернулась самоповторами и вымученным постмодернизмом. Это если кратко, а подробности - по традиции у...
 
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