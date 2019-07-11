МАРТ: в Беларуси в июне замедлилась годовая инфляция. Статистку улучшили подешевевшие мясо и бензин

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в июне замедлилась годовая инфляция до 5,7% годовых (месяцем ранее она составляла 6,2%). На темпы роста цен в прошлом месяце повлияли продовольственные товары, отмечают в МАРТ. Статистику также улучшил подешевевший бензин, поясняют в ведомстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В течение 2019 года отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что приводит к снижению их вклада в годовой прирост потребительских цен (по оценке МАРТ, с 1,3 процентных пункта в декабре 2018 года до 1 процентного пункта в июне 2019 года). Также на замедление годовых темпов роста значимое влияние оказало снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию (с 9,5% в мае до 4% в июне 2019 года), — уточняют в ведомстве.

В МАРТе добавляют, что по сравнению с маем в июне снизились цены на плодоовощную продукцию, в первую очередь на капусту (-55,6%), огурцы (-45,5%), помидоры (-26,6%). Также упали цены за июнь на куриные яйца (-3,5%) и автомобильное топливо (-0,3%).

— Прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении в марте-июне 2019 года сохранился на одном уровне (в июне его прирост составил 8,1%). К предыдущему месяцу рост регулируемых цен составил 0,2%, — отмечают в МАРТ. — Так, в июне повышена стоимость услуг детских дошкольных учреждений, увеличены цены на табачные изделия, отмечается рост цен на крепкие алкогольные напитки.

К примеру, водка и крепкие горькие настойки подорожали на 0,2%.

В мае этого года в Беларуси появился экспертный совет по вопросам цен и тарифов, в который вошли представители МАРТ, Нацбанка, Белстата и профсоюзов. В поле зрения этого совета в первую очередь находятся цены на ЖКУ, связь, проезд в общественном транспорте и бензин.

По планам правительства, в этом году цены должны вырасти не более чем на 5% (декабрь к декабрю). Вместе с тем инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки. Только пятая часть белорусов считает , что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные Нацбанком уверены, что инфляция останется на нынешнем уровне или ускорится.