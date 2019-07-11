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В России увековечат память академика Алферова

12.07.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Президент поручил правительству учредить начиная с 2020 года 10 персональных стипендий имени Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий, а также определить порядок назначения выплат.

Кроме того, правительству поручено решить вопрос о присвоении имени Алферова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук.

"Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски, посвященной Ж.И.Алферову; о присвоении имени Алферова одному из объектов улично-дорожной сети Санкт-Петербурга", - говорится в документе.

Алферов является уроженцем Беларуси - ученый родился 15 марта 1930 года в Витебске. Получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Президент поручил правительству учредить...
 
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