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Совет ООН по правам человека продлил на год мандат спецдокладчика по Беларуси

12.07.2019 17:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен на год.

Соответствующее решение предусмотрено резолюцией, которую принял Совет ООН по правам человека (СПЧ) 12 июля на 41-й сессии в Женеве, передает белорусское информагентство Белапан.

Резолюция внесена в СПЧ по инициативе Евросоюза. За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против - 6, воздержались - 21. Спецдокладчиком по Беларуси остается француженка Анаис Марин.

"Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений», - сказано в резолюции.

При этом СПЧ признает "некоторым улучшением" изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ввели уведомительный (наряду с заявительным) принцип проведения массовых мероприятий.

Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, который начал действовать с 1 ноября 2012. Поводом для введения института спецдокладчика по Беларуси стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. Белорусские власти подчеркивают политизированный характер института спецдокладчика  и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.

СПЧ ООН также неоднократно критиковал Беларусь за сохранение смертной казни.

Спецдокладчик Марин выступила с докладом в рамках 41-й сессии Совета ООН по правам человека 2 июля и заявила ситуация с правами человека в Беларуси остается в основном неудовлетворительной. В частности, она обратила особое внимание на жесткие меры осуществления наркополитики и уголовное преследование несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен на год. Соответствующее решение предусмотрено резолюцией, которую принял...
 
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