"Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершила очистку своей системы нефтепроводов от "грязной" нефти

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки МН "Дружба") в пятницу завершило очистку второй нитки трубопровода DN 800 Мозырь-Унеча и таким образом полностью очистила свою систему нефтепроводов от "грязной" нефти, которая поступила из РФ в конце апреля.

"11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Российской Федерации", - сказано в сообщении на сайте "Гомельтранснефть Дружба".

"Таким образом, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно выполнило мероприятия дорожной карты по вытеснению нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ 31378, на территорию России", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 28 июня "Гомельтранснефть Дружба" сообщила о полной очистке всех трех ниток нефтепровода "Дружба" от Мозыря до польской границы. Реверсом на российскую территорию было перекачано 675 тыс. т грязной нефти, она замещена нефтью с параметрами качества, соответствующими ГОСТу. Остававшуюся загрязненной вторую нитку трубопровода DN 800 Мозырь-Унеча планировалось очистить к 12-13 июля.

Всего в системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" находилось 850 тыс. тонн загрязненной нефти. На предприятии ранее не исключали, что некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси может быть вытеснена в Россию досрочно, до конца июля, а не к 15 августа, как это было предусмотрено дорожной картой.

В настоящее время продолжается начатая 21 июня реверсная прокачка некондиционной нефти с территории Беларуси в РФ по системе нефтепроводов ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (белорусский оператор северной ветки "Дружбы"). 4 июля была очищена первая ветка нефтепровода Унеча-Полоцк, по которой снабжается ОАО "Нафтан" и начата очистка второй очереди нефтепровода. Планируется, что полностью нефтепровод будет очищен к середине августа.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

По оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Беларусь в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. В связи с недопоступлением доходов от транзита на сумму $23 млн "Гомельтранснефть Дружба" инициирует увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.