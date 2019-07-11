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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания

12.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания

Об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
«В этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем откликнулся на позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар». Всех, благодаря кому не просто город, а вся наша Беларусь в буквальном смысле живет искусством, звучит музыкой фестивального лета, говорит на разных языках. Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник — настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. «Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государ¬ствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», — подчеркнул Президент. По его словам, Витебск неслучайно был выбран тогда культурной столицей братских славянских стран: этот город обладает особой творческой энергетикой. «Здесь жили и творили величайшие авангардные художники — Малевич и Шагал. Они подарили миру черный квадрат и юных влюбленных, парящих над городом», — отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что царящая в Витебске творческая атмосфера вот уже полвека вдохновляет на создание ярких разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хорео¬графов, дизайнеров и художников из самых разных стран. «Мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав «Славянский базар» на государственном уровне. В свое время мы просто спасли «Славянский базар» от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря — ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, который, наверное, многие где-то на Западе когда-то не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал конкурсантам фестиваля успешных выступлений, жюри — честного судейства, зрителям — самых положительных эмоций и доброго настроения и всем — хорошей погоды. Он убежден, что впечатления от фестивальных дней будут самыми яркими, настроение только праздничным, а души будут согреты мелодиями любимых песен.

Обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» стала юная белоруска Ксения Галецкая. Она получила свою награду из рук Президента на церемонии открытия фестиваля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»....
 
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