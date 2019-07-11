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В Москве прокомментировали первый разговор Путина и Зеленского

12.07.2019 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Москве прокомментировали первый разговор Путина и Зеленского

Первый разговор президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским являлся ознакомительным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает в пятницу, 12 июля, ТАСС.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — отметил Песков. По его словам, беседа президентов заняла около 20 минут.

В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского, добавил Песков.

11 июля Путин и Зеленский провели первые телефонные переговоры с момента вступления последнего в должность президента Украины. После разговора в Кремле сообщили, что главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

 
 
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Первый разговор президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским являлся ознакомительным.
 
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