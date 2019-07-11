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В Витебск на один день привезли копию императорской короны с 11 тыс. бриллиантов

12.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске представили выставочные проекты «Ростовская финифть» и «Выставка одного дня. Реплика Большой императорской короны». Они выставлены в витебском Художественном музее, сообщает агентство «Белта»

«Эти проекты реализованы при содействии Постоянного комитета Союзного государства с целью показать разнообразие русской культуры. В прошлом году мы привозили сюда выставку произведений вологодских кружевниц. Ростовская финифть тоже является древнейшим и уникальным явлением в искусстве восточнославянских народов. Реплика Большой императорской короны – современный шедевр, однако его ценность как произведения искусства впечатляет», – сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии выставок. 

Реплика Большой императорской короны будет находиться в Витебске лишь один день. Оригинал был задуман Екатериной II для ее коронации в 1762 году. Ювелиры сделали корону за два месяца. Сегодня она является экспонатом Алмазного фонда Музеев Московского Кремля. К 250-летию Большой императорской короны в 2012 году ювелирная группа «Смоленские бриллианты» создала копию. Корона усыпана 11 тыс. 426 бриллиантами круглой формы, 74 крупными морскими жемчужинами. Ее масса составляет 2 тыс. 312 грамм, а стоимость оценивается в $15 млн. 

Ростовская финифть представляет собой миниатюрную живопись на эмали. В экспозиции более 200 экспонатов, в том числе ювелирные украшения. Финифть представлена в Витебске впервые. 



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Теги: Витебск
 
 
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В витебском Художественном музее представили выставочные проекты.
 
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