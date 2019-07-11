12 июля — День образования оперативно-дежурной службы

12 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники оперативно-дежурной службы РОВД.
Основные задачи ОДС:
- осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, своевременная регистрация и организация оперативного реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, в том числе и на информацию о чрезвычайных ситуациях любого характера;
- введение степеней готовности в РОВД и обеспечение постоянной готовности к работе при осложнении оперативной обстановки;
- разбирательство с лицами, совершившими правонарушения, доставленными в ОДС;
- подготовка следственно-оперативных групп и нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы милиции, Департамента охраны МВД по охране задержанных и заключенных под стражу и других нарядов,выделенных для выполнения служебных задач;
- водворение в изоляторы временного содержания (ИВС) задержанных и заключенных под стражу при отсутствии дежурного по ИВС, обеспечение их конвоирования;
- сбор, обработка, анализ и доклад информации начальнику РОВД об оперативной обстановке;
- обеспечение охраны служебных помещений административного здания РОВД;
- обеспечение сохранности и надлежащего хранения оружия, боеприпасов, специальных и технических средств телекоммуникаций, оперативной и криминалистической техники, оргтехники, служебной документации и другого имущества, закрепленного за ОДС;
- поддержание порядка в служебных помещениях ОДС, обеспечение контроля за состоянием охраны и пропускного режима в административных зданиях РОВД;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных норм в РОВД и на прилегающей к нему территории.
Сегодня оперативно-дежурная служба Ганцевичского РОВД это:
Сергей Шуляк — старший оперативный дежурный ОДС майор милиции.
Олег Мащенко — старший инспектор-дежурный ОДС майор милиции.
Дмитрий Гордей — старший инспектор-дежурный ОДС майор милиции.
Сергей Бурчиц — помощник дежурного ОДС прапорщик милиции.
Александр Кирикович — помощник дежурного ОДС прапорщик милиции.
Артур Супрун — помощник дежурного ОДС сержант милиции.
Дмитрий Бадура — милиционер-водитель ОДС прапорщик милиции.
Владимир Кот — милиционер-водитель ОДС прапорщик милиции.
Александр Кулан — милиционер-водитель ОДС прапорщик милиции.
Сергей ШУЛЯК, старший оперативный дежурный ОДС РОВД майор милиции.