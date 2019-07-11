12 июля — День образования оперативно-дежурной службы

12 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники оперативно-дежурной службы РОВД.

Основные задачи ОДС:

осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, своевременная регистрация и организация оперативного реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, в том числе и на информацию о чрезвычайных ситуациях любого характера;

введение степеней готовности в РОВД и обеспечение постоянной готовности к работе при осложнении оперативной обстановки;

разбирательство с лицами, совершившими правонарушения, доставленными в ОДС;

подготовка следственно-оперативных групп и нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы милиции, Департамента охраны МВД по охране задержанных и заключенных под стражу и других нарядов,выделенных для выполнения служебных задач;

водворение в изоляторы временного содержания (ИВС) задержанных и заключенных под стражу при отсутствии дежурного по ИВС, обеспечение их конвоирования;

сбор, обработка, анализ и доклад информации начальнику РОВД об оперативной обстановке;

обеспечение охраны служебных помещений административного здания РОВД;

обеспечение сохранности и надлежащего хранения оружия, боеприпасов, специальных и технических средств телекоммуникаций, оперативной и криминалистической техники, оргтехники, служебной документации и другого имущества, закрепленного за ОДС;

поддержание порядка в служебных помещениях ОДС, обеспечение контроля за состоянием охраны и пропускного режима в административных зданиях РОВД;