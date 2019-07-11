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12 июля — День образования оперативно-дежурной службы

12.07.2019 16:37 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

12 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники оперативно-дежурной службы РОВД.

12 июля — День образования оперативно-дежурной службы

Основные задачи ОДС:

  • осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, своевременная регистрация и организация оперативного реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, в том числе и на информацию о чрезвычайных ситуациях любого характера;
  • введение степеней готовности в РОВД и обеспечение постоянной готовности к работе при осложнении оперативной обстановки;
  • разбирательство с лицами, совершившими правонарушения, доставленными в ОДС;
  • подготовка следственно-оперативных групп и нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы милиции, Департамента охраны МВД по охране задержанных и заключенных под стражу и других нарядов,выделенных для выполнения служебных задач;
  • водворение в изоляторы временного содержания (ИВС) задержанных и заключенных под стражу при отсутствии дежурного по ИВС, обеспечение их конвоирования;
  • сбор, обработка, анализ и доклад информации начальнику РОВД об оперативной обстановке;
  • обеспечение охраны служебных помещений административного здания РОВД;
  • обеспечение сохранности и надлежащего хранения оружия, боеприпасов, специальных и технических средств телекоммуникаций, оперативной и криминалистической техники, оргтехники, служебной документации и другого имущества, закрепленного за ОДС;
  • поддержание порядка в служебных помещениях ОДС, обеспечение контроля за состоянием охраны и пропускного режима в административных зданиях РОВД;
  • контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных норм в РОВД и на прилегающей к нему территории.

Сегодня оперативно-дежурная служба Ганцевичского РОВД это:

Сергей Шуляк — старший оперативный дежурный ОДС майор милиции.

Олег Мащенко — старший инспектор-дежурный ОДС майор милиции.

Дмитрий Гордей — старший инспектор-дежурный ОДС майор милиции.

Сергей Бурчиц — помощник дежурного ОДС прапорщик милиции.

Александр Кирикович — помощник дежурного ОДС прапорщик милиции.

Артур Супрун — помощник дежурного ОДС сержант милиции.

Дмитрий Бадура — милиционер-водитель ОДС прапорщик милиции.

Владимир Кот — милиционер-водитель ОДС прапорщик милиции.

Александр Кулан — милиционер-водитель ОДС прапорщик милиции.

 

Сергей ШУЛЯК, старший оперативный дежурный ОДС РОВД майор милиции.

 

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12 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники оперативно-дежурной службы РОВД. Основные задачи ОДС: осуществление постоянного контроля за...
 
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