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На проспекте Независимости в районе кладбища масштабная авария, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 июля на проспекте Независимости в районе Восточного кладбища произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие, движение затруднено.
(Будет дополнено.)
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Вечером 12 июля на проспекте Независимости в районе Восточного кладбища произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие, движение затруднено.
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