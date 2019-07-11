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На проспекте Независимости в районе кладбища масштабная авария, движение затруднено

12.07.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 12 июля на проспекте Независимости в районе Восточного кладбища произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие, движение затруднено.


Фото: Facebook / Никита Игоревич

Фото: Facebook / Никита Игоревич

Фото: Facebook / Никита Игоревич

Фото: Facebook / Владимир Несмашный

Фото: Facebook / Владимир Несмашный

Фото: Facebook / Владимир Несмашный

(Будет дополнено.)

 
 
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Вечером 12 июля на проспекте Независимости в районе Восточного кладбища произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие, движение затруднено.
 
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