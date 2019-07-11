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Избавьтесь от старой бытовой техники
12.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Третий год Вороновское РУП ЖКХ проводит акцию по сбору непригодной к эксплуатации, неисправной бытовой техники. Предприятие безвозмездно собирает у населения старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, другую бытовую электротехнику, газовые плиты, котлы и колонки. Эти вещи не попадают на свалку, а отправляются на переработку в качестве сырья для изготовления новых изделий. Проводится акция и для улучшения экологической обстановки. Для участия в ней необходимо в день, указанный в графике, выставить бытовую технику у входов в жилые дома, около подъездов. Телефон для справок 4-33-90.
Сбор бытовой техники транспортом РУП ЖКХ будет проводится с 10.00 до 12.00:
16 июля в г.п. Радунь (зона многоквартирной застройки);
19 июля — г.п. Вороново (зона многоквартирной застройки — ул. Коммунальная, пер. Коммунальный, ул. Канарчика);
23 июля — г.п. Вороново (зона многоквартирной застройки — улицы Советская, Юбилейная, Литовчика, Весновая);
13 августа — аг. Заболоть;
16 августа — аг. Погородно;
20 августа — аг. Жирмуны;
22 августа — д. Бастуны, аг. Трокели;
27 августа — аг. Бенякони.
Транспорт и грузчиков для сбора ЭЭО предоставляет Вороновское РУП ЖКХ.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Вороновского райисполкома.
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Третий год Вороновское РУП ЖКХ проводит акцию по сбору непригодной к эксплуатации, неисправной бытовой техники. Предприятие безвозмездно собирает у населения...
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