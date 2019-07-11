Почтальон Алина просто не заменима

Источник материала: Вороновская газета





Конкурс профессионального мастерства среди операторов связи и почтальонов собрал в областном центре 35 специалистов Гродненского филиала РУП «Белпочта». Участие в проекте для почтальона Алины Якович из Вороновского участка почтовой связи стало успешным. Она отпраздновала победу и сейчас в составе сборной команды Гродненщины готовится к состязанию уже на республиканском этапе.

— В конкурсе профессионального мастерства участвую второй раз, — рассказывает Алина. — В 2009 году заняла третье место, сейчас вот в лидерах. Задания были несложными, ничего нового не надо было учить — отвечали на вопросы, касающиеся нашей ежедневной работы. В практической части предлагалось описать, как выдаем пенсии, заказную корреспонденцию, товары МТС, оформляем подписку, производим заказ товаров в почтовом интернет-магазине либо осуществляем е-коммерцию. Правда, чтобы хорошо справиться с тестовым заданием по теории, надо было немножко подтянуть знания по заполнению документов. То, что победила, пока не ощущаю — усиленно готовлюсь к республиканскому этапу профсоревнования, который пройдет в сентябре в Минске.

В профессии Алина Якович шестой год. А много лет назад выпускница Конвелишской школы сомневалась, какой путь выбрать. В местном почтовом отделении было вакантное место почтальона. «Почему бы не попробовать?» — подумала девушка и устроилась на работу.

Четыре года труда здесь пролетели незаметно. Сложно было поначалу. Обслуживала окрестные деревни Конвелишского сельсовета. В день доводилось проходить около тридцати километров. Но молодого почтальона пугало не расстояние. В тяжелой увесистой сумке, кроме корреспонденции, были немалые суммы денег: выплачивала пенсии и средства за сданное государству молоко. А дорога лежала через лес, пустое поле… Спустя год Алина взбодрилась и вовсе забыла про страх — поняла: все деревенские люди приветливы и нечего опасаться.

Декретный отпуск, переезд семьи Якович в Вороново сыграли свою роль в жизни молодой женщины. Она решила попробовать себя на другой стезе — швейной. Не сложилось. И вот уже второй год она вновь почтальон. В день по микрорайону Заозерному Алина проходит порядка двадцати километров. И всегда с улыбкой на лице. Симпатичного, приветливого почтальона рады видеть в каждом доме. Ей не нужно лишний раз напоминать, какие газеты и журналы предпочитают выписывать: помнит вкусы каждого клиента. Алиночка, как называют ее пожилые люди, не спешит быстро покидать их дома. Выслушает внимательно каждого, ответит на все вопросы.

— А как иначе!? — уверена она. — Людям нужны чуткость, доброе слово. Поговоришь с человеком, и у него на душе становится радостнее и веселее. Да и у самой поднимается настроение.

Алина Якович уверена, что в почтальонах задерживаются те, кто любит профессию. На пользу — работа на свежем воздухе, общение с людьми.

— Можно считать, что мы занимаемся спортом, — улыбается женщина. — Пройду двадцать километров — и особо не устаю, будто два прошла. Душой отдыхаю на работе. Наверное, поэтому домашние хлопоты только в удовольствие. А самое любимое время — проведенное с сыновьями.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.