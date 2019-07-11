Власти передали Китаю земли в центре Минска: на 70 лет за 70 долларов

В районе Дворца независимости, рядом с посольствами Казахстана и Туркменистана, начинается подготовка площадки под строительство диппредставительства Китая.

Ожидается, что вдоль проспекта Победителей на площади в 1,5 га будет возведен целый комплекс зданий. Стоимость аренды символическая: 1 доллар в год. Аренда истечет в 2088 году.

Договор о предоставлении участков для строительства посольств был заключен еще 9 лет назад. Беларусь получила в Пекине около 0,5 га, там уже находится здание диппредставительства, пишут Naviny.by.

В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.