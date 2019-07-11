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Власти передали Китаю земли в центре Минска: на 70 лет за 70 долларов
Источник материала: БДГ
В районе Дворца независимости, рядом с посольствами Казахстана и Туркменистана, начинается подготовка площадки под строительство диппредставительства Китая.
Ожидается, что вдоль проспекта Победителей на площади в 1,5 га будет возведен целый комплекс зданий. Стоимость аренды символическая: 1 доллар в год. Аренда истечет в 2088 году.
Договор о предоставлении участков для строительства посольств был заключен еще 9 лет назад. Беларусь получила в Пекине около 0,5 га, там уже находится здание диппредставительства,
В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.
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В районе Дворца независимости, рядом с посольствами Казахстана и Туркменистана, начинается подготовка площадки под строительство диппредставительства Китая.
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