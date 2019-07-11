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Власти передали Китаю земли в центре Минска: на 70 лет за 70 долларов

12.07.2019 18:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В районе Дворца независимости, рядом с посольствами Казахстана и Туркменистана, начинается подготовка площадки под строительство диппредставительства Китая.

Ожидается, что вдоль проспекта Победителей на площади в 1,5 га будет возведен целый комплекс зданий. Стоимость аренды символическая: 1 доллар в год. Аренда истечет в 2088 году.

Договор о предоставлении участков для строительства посольств был заключен еще 9 лет назад. Беларусь получила в Пекине около 0,5 га, там уже находится здание диппредставительства, пишут Naviny.by.

В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.

 
 
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В районе Дворца независимости, рядом с посольствами Казахстана и Туркменистана, начинается подготовка площадки под строительство диппредставительства Китая.
 
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