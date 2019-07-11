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14 июля работники налоговых органов отметят свой профессиональный праздник

12.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

14 июля профессиональный праздник отмечают представители древнейшей в мире профессии, ведь налоги появились вместе с процессом становления государства, так что история налоговых органов уходит корнями в тысячелетия назад.

Конечно, за столетия система сбора налогов претерпела значительные изменения, как и ее работники. На смену сборщикам податей, которых сопровождала стража, пришли приятные, обаятельные, компетентные дамы, главное оружие которых не меч, а очаровательная улыбка. По крайней мере именно так выглядят сотрудники отдела по работе с плательщиками по Хотимскому району ИМНС РБ по Костюковичскому району.
Маленький коллектив, всего четыре человека, прекрасно справляется со своими обязанностями. Об этом свидетельствуют показатели работы. А ведь «налоговый квартет» Хотимщины работает со 150 субъектами хозяйствования, 152 индивидуальными предпринимателями, 64 коммерческими организациями, а также более чем с 4500 плательщиками-физлицами.
Налоговики нашего прибеседтского края уверены, что в нашем районе живут самые ответственные плательщики. Правда, признаются, что главной сложностью в работе является… убеждение. «Важно разъяснить, что налоги платить нужно. Делать это своевременно и добровольно, – уверены сотрудницы ИМНС. – Образование, медицина, сфера ЖКХ, местный транспорт, благоустройство, деятельность силовых структур, науки и многое другое оплачивается в том числе за счет налогов. Если налоговых поступлений не будет, то в Беларуси многие социальные программы, поддерживающие населения, закроются. Именно налоги во многом являются гарантом того, что наше государство является социальным и многие услуги предоставляются жителям бесплатно».
Ну, неужели в череде будней нет приятных моментов? Нет, переубеждают меня хотимские налоговики, они есть. Во-первых, маленький сплоченный коллектив, в котором принято все трудности и радости делить поровну. А, во-вторых, много позитива дарят изменения в районе. Отремонтирована школа, приобретено новое оборудование в больницу, наши творческие дети привезли очередную награду с международного конкурса – это все радует, ведь в этом есть заслуга и работников налоговых органов.
Собирать бюджет страны — это ответственная и почетная работа. Сегодня, несмотря на тенденцию к автоматизации многих процессов и переход на бесконтактное взаимодействие с плательщиками, психологическая нагрузка на налоговых инспекторов достаточно сильна. Это требует высоких профессиональных и моральных качеств и навыков. Работники налоговых органов — это прежде всего ответственные профессионалы, которые прилагают максимум усилий, чтобы казна была полна и государство могло гарантировать социальную защищенность граждан.
Янина МАВИЧ.
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