Как оформить наследство?

Источник материала: Новости Хотимска

Наследство может свалиться неожиданно на голову каждого, вдруг кто-то позабыл о сестре родного деда, а та в ответ не позабыла о внучатом племяннике и указала в завещании имя дальнего родственника. Но согласитесь, не всегда наследство становится приятным сюрпризом, иногда за него нужно бороться с родственниками, а иногда не знаешь, как избавиться от такого «сюрприза». Все самые актуальные вопросы корреспондент «ШК» задала нотариусу нотариальной конторы Хотимского района Могилевского нотариального округа Александру ПРОКОПЕНКО.

– Александр Николаевич, куда стоит обратиться для оформления наследства?

– Наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Поэтому для оформления наследственных прав необходимо обратиться в нотариальную контору того района, где наследодатель был зарегистрирован на момент смерти, независимо от того, где находится имущество.

– Каковы сроки для принятия наследства, и каким путем оно осуществляется?

– Сроки, как для принятия наследства, так и для отказа от него – шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Вступить в наследство можно путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдачи свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Также возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.

– А если унаследовал лишь часть наследства, дополнительные документы понадобятся?

– Если наследники желают получить причитающуюся им долю наследства, то не позднее 6-ти месяцев со дня смерти наследодателя необходимо выслать в адрес нотариальной конторы, где заведено наследственное дело, заявление о принятии наследства. Подлинность подписи в заявлении должна быть удостоверена в нотариальном порядке. Также можно явиться лично в нотариальную контору.

– Какие документы необходимо иметь при себе при личной явке в нотариальную контору?

– При себе нужно иметь паспорт и документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем, либо завещание, если таковое имеется. Неявка в нотариальную контору в указанный срок может расцениваться как отказ от наследства.

– Нужно ли оформлять отказ от наследства?

– Для оформления отказа от наследства, наследники, прописанные совместно с наследодателем, обязаны явиться в нотариальную контору лично в установленный срок. Неявка таких наследников в положенный срок расценивается как принятие ими наследства.

– Что же делать тем, кто все-таки пропустил допустимый срок оформления наследства в 6 месяцев?

– Такие ситуации тоже бывают. В этом случае есть три варианта решения проблемы. Первый – фактическое вступление во владение или управление имуществом, должно быть документальное подтверждение. В частности, когда наследник принял меры к сохранению имущества, к защите его от посягательства или притязаний третьих лиц. Произвел за свой счет расходы на содержание имущества. Оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающуюся ему сумму.

Второй вариант – по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, если причины пропуска срока уважительные.

Третий вариант – наследство может быть принято наследником по истечении срока, без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Эльмира КАРПОВА