14 июля в Слуцке открывается мини-кафе «Шашлык-башлык»

Источник материала: Слуцк Город





14 июля по адресу г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 218а (кафе «Виола») открывается новое мини-кафе под названием «Шашлык-башлык».

Шашлык готовится только по заказу (20-30 минут ожидания), либо по предварительному телефонному звонку по номеру 8 029 111-00-18. Готовое блюдо можно покушать на месте, взять с собой или заказать доставку на дом.

В первое время шашлык будет готовиться из свинины, филе птицы с беконом и цукини. Также можно заказать жареное крыло, рёбрышки, сулугуни, кебаб. Со временем появится баранина и прочие вкусности. Всё мясо готовится на углях.





Адрес: г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 218а (кафе «Виола»).

Режим работы: 12.00 - 23.00, без выходных.

Телефон для предварительного заказа: +375 29 111 00 18









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