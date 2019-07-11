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14 июля в Слуцке открывается мини-кафе «Шашлык-башлык»

12.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

14 июля в Слуцке открывается мини-кафе «Шашлык-башлык»

14 июля по адресу г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 218а (кафе «Виола») открывается новое мини-кафе под названием «Шашлык-башлык».

Шашлык готовится только по заказу (20-30 минут ожидания), либо по предварительному телефонному звонку по номеру 8 029 111-00-18. Готовое блюдо можно покушать на месте, взять с собой или заказать доставку на дом.

В первое время шашлык будет готовиться из свинины, филе птицы с беконом и цукини. Также можно заказать жареное крыло, рёбрышки, сулугуни, кебаб. Со временем появится баранина и прочие вкусности. Всё мясо готовится на углях.

14 июля в Слуцке открывается мини-кафе «Шашлык-башлык»

Адрес: г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 218а (кафе «Виола»).
Режим работы: 12.00 - 23.00, без выходных.
Телефон для предварительного заказа: +375 29 111 00 18

14 июля в Слуцке открывается мини-кафе «Шашлык-башлык»

14 июля в Слуцке открывается мини-кафе «Шашлык-башлык»

ЧТУП “Лаве-драйв”, УНП 691864839

 
 
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14 июля по адресу г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 218а (кафе «Виола») открывается новое мини-кафе под названием  «Шашлык-башлык».
 
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