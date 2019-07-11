В районе прошел День животновода – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

На Дне животновода в МТК «Горы» председатель райисполкома Сергей Кулагин подверг критике руководство и бухгалтерско-экономическую службу СЗАО «Горы» за неумение эффективно организовать работу по соблюдению технологической и исполнительской дисциплины и потребовал провести учебу работников по изучению отраслевых регламентов. В этот день с животноводами района встречались 9 информационных групп.













Подробности читайте в газете “Горецкий вестник” за 17 июля.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова