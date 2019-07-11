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В районе прошел День животновода – Фото
12.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На Дне животновода в МТК «Горы» председатель райисполкома Сергей Кулагин подверг критике руководство и бухгалтерско-экономическую службу СЗАО «Горы» за неумение эффективно организовать работу по соблюдению технологической и исполнительской дисциплины и потребовал провести учебу работников по изучению отраслевых регламентов. В этот день с животноводами района встречались 9 информационных групп.
Подробности читайте в газете “Горецкий вестник” за 17 июля.
Елена Агейчик
Фото Михаила Левцова
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На Дне животновода в МТК «Горы» председатель райисполкома Сергей Кулагин подверг критике руководство и бухгалтерско-экономическую службу СЗАО «Горы» за...
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