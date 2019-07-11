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В районе прошел День животновода – Фото

12.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На Дне животновода в МТК «Горы» председатель райисполкома Сергей Кулагин подверг критике руководство и бухгалтерско-экономическую службу СЗАО «Горы» за неумение эффективно организовать работу по соблюдению технологической и исполнительской дисциплины и потребовал провести учебу работников по изучению отраслевых регламентов. В этот день с животноводами района встречались 9 информационных групп.

 

В районе прошел День животновода – Фото

 

В районе прошел День животновода – Фото

 

В районе прошел День животновода – Фото

 

Подробности читайте в газете “Горецкий вестник” за 17 июля.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  На Дне животновода в МТК «Горы» председатель райисполкома Сергей Кулагин подверг критике руководство и бухгалтерско-экономическую службу СЗАО «Горы» за...
 
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