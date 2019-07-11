«Горецкий вестник» победил в областном конкурсе на лучшее освещение деятельности налоговых органов региона

Источник материала: Горецкий вестник

Районная газета «Горецкий вестник» — в числе победителей областного конкурса республиканских и региональных средств массовой информации на лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилевской области в 2018 год в номинации «Лучшая районная газета».





Церемония награждения работников ИМНС и журналистов прошла вчера во время торжественного мероприятия в преддверии Дня работников налоговых органов Беларуси.





Лучшей городской газетой признано издание «Коммерческий курьер», а лучшими районными, кроме «Горецкого вестника», «Прыдняпроўская нiва», «Трыбуна працы», «Святло Кастрычніка», «Голас Касцюкоўшчыны».

Диплом за лучшее интервью достался главному редактору дирекции радио РУП радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев» Нине Михновой.







