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«Горецкий вестник» победил в областном конкурсе на лучшее освещение деятельности налоговых органов региона

12.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Районная газета «Горецкий вестник» — в числе победителей областного конкурса республиканских и региональных средств массовой информации на лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилевской области в 2018 год в номинации «Лучшая районная газета».

 

«Горецкий вестник» победил в областном конкурсе на лучшее освещение деятельности налоговых органов региона

 

Церемония награждения работников ИМНС и журналистов прошла вчера во время торжественного мероприятия в преддверии Дня работников налоговых органов Беларуси.

 

«Горецкий вестник» победил в областном конкурсе на лучшее освещение деятельности налоговых органов региона
Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко за добросовестный труд и высокий профессионализм вручил Благодарность заместителю начальника управления учета налогов инспекции МНС по Горецкому району Елене Антропович.

 

Лучшей городской газетой признано издание «Коммерческий курьер», а лучшими районными, кроме «Горецкого вестника», «Прыдняпроўская нiва», «Трыбуна працы», «Святло Кастрычніка», «Голас Касцюкоўшчыны».

Диплом за лучшее интервью достался главному редактору дирекции радио РУП радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев» Нине Михновой.

 

«Горецкий вестник» победил в областном конкурсе на лучшее освещение деятельности налоговых органов региона
Диплом победителя вручает заведующей отделом социально-экономических проблем и сельского хозяйства районной газеты «Горецкий вестник» Елене Агейчик начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области Иван Кожемяко.

 

«Горецкий вестник» победил в областном конкурсе на лучшее освещение деятельности налоговых органов региона

 


 
Теги: Могилев
 
 
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