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Брест отпразднует тысячелетие 6-8 сентября

12.07.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте официальные торжества в честь тысячелетия города состоятся 6-8 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

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"Для празднования юбилея выбрано удобное для многих горожан время: уже закончатся каникулы, пройдет пик отпускного сезона. Подходящие даты и для гостей, в том числе бизнесменов. Накануне торжеств, 5 сентября, состоится II Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста. Свое участие в нем подтвердили представители России, Украины, Польши, Германии, Нидерландов, ожидается приезд деловых кругов из Израиля, США, Молдовы, Китая", - сказал Вадим Кравчук.

Праздничная афиша предлагает мероприятия на любой вкус и возраст. Так, 6 сентября пройдет первый международный детский фестиваль театров и книг "Книжный шкап". На площади Ленина представят историко-музыкальную композицию, посвященную началу празднования тысячелетия. Вечером здесь соберет зрителей музыкальный проект "Город света". Также в этот день после реконструкции откроют новую экспозицию археологического музея "Берестье", будет введен в эксплуатацию Западный обход. Эта развязка поможет разгрузить от транспорта центральные магистрали областного центра.

Кульминацией празднеств станет 7 сентября. В разных частях города обустроят тематические площадки. Например, на улице Гоголя (частично на улице Советской) развернутся ярмарка, выставки ремесленников и народных мастеров. На главной пешеходной улице будет царить атмосфера творчества: можно будет послушать концерты, полюбоваться художественными выставками. Множество развлечений желающие найдут в зеленых зонах областного центра. В парке культуры и отдыха состоится концерт финалистов музыкального проекта "Песни о Бресте", компанию им составят исполнители из городов-побратимов. На площадке у Ледового дворца ждут любителей спорта разного возраста. Еще одним место притяжения станет парк тысячелетия города. На его территории планируется заложить капсулу с посланием для будущих поколений.

"Во второй половине дня состоятся самые интересные мероприятия. В 16.00 начнется красочный карнавал. Шествие пройдет по проспекту Машерова и улице Ленина. А на Гребном канале разместится главная концертная площадка, где будет показана музыкально-историческая композиция "Миллениум". Начнется она в 20.00. Завершится действо фейерверком", - отметил первый зампред горисполкома.

Гулянья в честь юбилея продолжатся 8 сентября. В этот день Брест примет фестиваль Дружбы, в котором поучаствуют талантливые студенты стран СНГ. На площади Ленина можно будет понаблюдать за международным парадом оркестров, который сменит фестиваль уличных театров. В парке воинов-интернационалистов будут запускать воздушных змеев. А на набережной Мухавца проведут фестиваль хмеля и солода.

Брест (летописные названия - Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом) - один из самых древних городов Беларуси. Он впервые упоминается в "Повести временных лет" под 1019 годом. Предположительно, название "Берестье" произошло от "берест" (вид вяза) или от слова "береста" (кора берез).

 
Теги: Брест
 
 
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