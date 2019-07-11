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План проведения праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста

12.07.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА! О времени мероприятий и возможных изменениях в праздничной программе вы будете своевременно проинформированы.

План проведения праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста

6 сентября 2019 г., пятница

Первый международный детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап» (государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский театр кукол» 
(ул. Ленина, 56).

Торжественная церемония открытия второй очереди транспортного путепровода «Западный обход г. Бреста».

Открытие обновленной экспозиции археологического музея «Берестье» — филиала учреждения культуры «Брестский областной краеведческий музей» и ознакомление с экспозицией музея.

Торжественно-праздничное представление, посвященное началу мероприятий по празднованию 1000-летия Бреста (площадь Ленина)

Музыкальный проект «Город Света» (площадь Ленина).

7 сентября 2019 г., суббота, «ГОРОД ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Прием делегаций и гостей города (государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский театр кукол»).

«Город Ремесел и народного творчества»: областной праздник фольклорного искусства (выставки ремесленников, народных мастеров, концерты народных и фольклорных коллективов области) (ул. Гоголя).

«Город Торгово-Промышленный»: праздничные ярмарки–продажи товаров промышленных предприятий, производственных организаций (улицы Советская и Гоголя).

«Город Спорта»: спортивные состязания; показательные выступления спортсменов, конно-спортивной школы, игровые спортивные конкурсы, велопробег, авто-парад (территория у государственного учреждения «Брестский хоккейный клуб»).

«Город Талантов»: концерты лауреатов различных конкурсов и фестивалей, стипендиатов Фонда Президента (музыкальная площадка на ул. Советской).

«Город Духовный»: концерты духовной и органной музыки, колокольные звоны; духовные мероприятия (литургии, литии) (храмы Бреста).

«Город Музыки»: концерты финалистов музыкального проекта «Песни о Бресте», творческих коллективов и исполнителей Бреста и области, творческих коллективов и исполнителей городов-побратимов (Парк культуры и отдыха).

«Город Будущего»: экологические акции, флеш-мобы, закладка капсулы для будущих поколений, установка памятного камня (Парк «1000-летие Бреста»).

«Город Древний»: исторические театрализованные композиции, рыцарские турниры, исторические выставки, День открытых дверей в музее «Берестье» (площадка у музея «Берестье»).

«Город Вдохновения»: выступления солистов, артистов, чтецов, выставки работ художников, фотовыставки (улица Советская).

«Город Детства»: игровые программы, конкурсы, развлечения, аттракционы, концерты, выставки, фотозоны (Парк культуры и отдыха, парк воинов-интернационалистов).

«Город Золотого возраста»: танцевальные программы для брестчан «золотого» возраста, регистрация «золотых браков», конкурсы, игровые программы, концерты (Парк культуры и отдыха).

«КАРНАВАЛ» (проспект Машерова, улица Ленина).

ГЛАВНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА

Музыкально-историческая композиция «Миллениум» (государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле»).

8 сентября 2019 г., воскресенье

«БРЕСТ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

Фестиваль Дружбы (учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»).

Международный парад оркестров (улица Ленина, площадь Ленина).

Фестиваль воздушных змеев (парк воинов-интернационалистов).

Фестиваль хмеля и солода (ул. Набережная Ф. Скорины).

Фестиваль уличных театров (площадь Ленина).

 
Теги: Брест
 
 
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  ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА! О времени мероприятий и возможных изменениях в праздничной программе вы будете своевременно проинформированы. 6 сентября...
 
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