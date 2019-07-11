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План проведения праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста
12.07.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА! О времени мероприятий и возможных изменениях в праздничной программе вы будете своевременно проинформированы.
6 сентября 2019 г., пятница
Первый международный детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап» (государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский театр кукол»
Торжественная церемония открытия второй очереди транспортного путепровода «Западный обход г. Бреста».
Открытие обновленной экспозиции археологического музея «Берестье» — филиала учреждения культуры «Брестский областной краеведческий музей» и ознакомление с экспозицией музея.
Торжественно-праздничное представление, посвященное началу мероприятий по празднованию 1000-летия Бреста (площадь Ленина)
Музыкальный проект «Город Света» (площадь Ленина).
7 сентября 2019 г., суббота, «ГОРОД ПРАЗДНИЧНЫЙ»
Прием делегаций и гостей города (государственное учреждение «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский театр кукол»).
«Город Ремесел и народного творчества»: областной праздник фольклорного искусства (выставки ремесленников, народных мастеров, концерты народных и фольклорных коллективов области) (ул. Гоголя).
«Город Торгово-Промышленный»: праздничные ярмарки–продажи товаров промышленных предприятий, производственных организаций (улицы Советская и Гоголя).
«Город Спорта»: спортивные состязания; показательные выступления спортсменов, конно-спортивной школы, игровые спортивные конкурсы, велопробег, авто-парад (территория у государственного учреждения «Брестский хоккейный клуб»).
«Город Талантов»: концерты лауреатов различных конкурсов и фестивалей, стипендиатов Фонда Президента (музыкальная площадка на ул. Советской).
«Город Духовный»: концерты духовной и органной музыки, колокольные звоны; духовные мероприятия (литургии, литии) (храмы Бреста).
«Город Музыки»: концерты финалистов музыкального проекта «Песни о Бресте», творческих коллективов и исполнителей Бреста и области, творческих коллективов и исполнителей городов-побратимов (Парк культуры и отдыха).
«Город Будущего»: экологические акции, флеш-мобы, закладка капсулы для будущих поколений, установка памятного камня (Парк «1000-летие Бреста»).
«Город Древний»: исторические театрализованные композиции, рыцарские турниры, исторические выставки, День открытых дверей в музее «Берестье» (площадка у музея «Берестье»).
«Город Вдохновения»: выступления солистов, артистов, чтецов, выставки работ художников, фотовыставки (улица Советская).
«Город Детства»: игровые программы, конкурсы, развлечения, аттракционы, концерты, выставки, фотозоны (Парк культуры и отдыха, парк воинов-интернационалистов).
«Город Золотого возраста»: танцевальные программы для брестчан «золотого» возраста, регистрация «золотых браков», конкурсы, игровые программы, концерты (Парк культуры и отдыха).
«КАРНАВАЛ» (проспект Машерова, улица Ленина).
ГЛАВНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
Музыкально-историческая композиция «Миллениум» (государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле»).
8 сентября 2019 г., воскресенье
«БРЕСТ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
Фестиваль Дружбы (учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»).
Международный парад оркестров (улица Ленина, площадь Ленина).
Фестиваль воздушных змеев (парк воинов-интернационалистов).
Фестиваль хмеля и солода (ул. Набережная Ф. Скорины).
Фестиваль уличных театров (площадь Ленина).
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА! О времени мероприятий и возможных изменениях в праздничной программе вы будете своевременно проинформированы. 6 сентября...
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