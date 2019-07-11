|
Из-за футбола в воскресенье будет перекрыто движение и ограничена парковка
12.07.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 июля 2019 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Динамо Минск». В районе проведения матча ожидается большое скопление людей и автомобильного транспорта.
В связи с проведением данного массового мероприятия с 18.00 часов до окончания футбольного матча будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств всех видов по ул.Гоголя, на участке от ул.
Гражданам прибывающим в район проведения футбольного матча на личном транспорте рекомендуются места стоянки транспортных средств по ул.Гоголя, от ул.Наганова в направлении ул.Зубачева; по ул.Крупской; по ул.Наганова; по ул.Зубачева; ул.Фомина.
По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов. Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно! Используйте для движения альтернативные улицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июля 2019 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)