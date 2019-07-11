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Из-за футбола в воскресенье будет перекрыто движение и ограничена парковка

12.07.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 июля 2019 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Динамо Минск». В районе проведения матча ожидается большое скопление людей и автомобильного транспорта.

Из-за футбола в воскресенье будет перекрыто движение и ограничена парковка

В связи с проведением данного массового мероприятия с 18.00 часов до окончания футбольного матча будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств всех видов по ул.Гоголя, на участке от ул. 
Наганова до ул. Ленина; по ул.Коммунистической, на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя. С 19.30 до окончания футбольного матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.В.Хоружей до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя, от ул.Ленина до ул.Фомина.

Гражданам прибывающим в район проведения футбольного матча на личном транспорте рекомендуются места стоянки транспортных средств по ул.Гоголя, от ул.Наганова в направлении ул.Зубачева; по ул.Крупской; по ул.Наганова; по ул.Зубачева; ул.Фомина.

По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов. Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно! Используйте для движения альтернативные улицы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  14 июля 2019 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (г.Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между...
 
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