Статистика: половина ваших друзей - враги

Источник материала: Ежедневник



фото: setwalls.ru

Плохая новость для тех, кто уверен, что имеет «сто друзей»: половина этих отношений носит односторонний характер. И, скорее всего, вы не можете с уверенностью сказать, кто именно вами пользуется.

Эксперт по поведенческой психологии Исайя Хенкель объясняет, почему мы попадаем в эту ловушку, и как определить, кому с нами не по пути. «Идеономика» публикует одну из глав его книги «Наука успеха».

Некоторые люди не хотят, чтобы вы преуспевали. Даже кто-то из ваших так называемых друзей и коллег не желают, чтобы вы их опередили. Может, вслух они и говорят, что хотят этого, но пускай вас не обманывают все эти улыбки до ушей и все эти похлопывания по спине. На самом-то деле они желают видеть, как вы остаетесь где-то позади них или под ними.

Исследователи из Тель-Авивского университета и Массачусетского технологического института (MIT) установили, что никто из нас не способен адекватно оценить свои дружеские отношения с людьми. Наши суждения по этой части настолько неточны, что на каждого реального друга у нас приходится один фальшивый. Доктор Шмуэли, один из авторов работы, заключает:

«Мы обнаружили: 95% участников нашего опроса полагают, что отношения взаимны. Если вы считаете кого-то своим другом, то вы ожидаете, что и он считает вас своим другом. Но на самом деле это не так. Лишь 50% опрошенных попали в категорию двусторонней дружбы».

Иным словами, лишь 50% ваших дружеских отношений взаимны. А остальные либо односторонни, либо вообще фальшивы. Группы онлайновых друзей показывают еще более удручающие результаты по части истинности/ложности, отмечают авторы исследования, результаты которого опубликовало Королевское научное общество.

Измеряя параметры дружеских связей с помощью специально разработанного алгоритма, специалист из MIT обнаружил: отсутствие взаимности («однонаправленная» дружба) часто имеет место именно в отношениях с людьми, которых мы считаем самыми близкими и лучшими друзьями.

Что это означает? Получается, некоторые из ваших «лучших» друзей — фальшивые. Подумайте об этом! Удивлены? Наверняка нет. Наверняка в глубине души вы давно знали, что некоторые из ваших так называемых друзей совсем не такие люди, какими вы их себе упорно представляли.

Нет ничего лучше истинной дружбы — дружбы взаимной. Люди, состоящие в таких отношениях, более активно продвигаются вперед и радуются своим успехам в целом — как результатом такого влияния. Такая истинная дружба бесценна.

Том Рат, директор Gallup Organization, в своем бестселлере «Жизненно необходимые друзья» (Vital friends) обсуждает исследования, показывающие, что истинная дружба может улучшить самые разные аспекты вашей жизни. Это довольно тривиальное заявление подтверждается цифрами и фактами. К примеру, если у вас здоровые друзья, то ваши шансы самому быть здоровым возрастают в пять раз. Если вы близко дружите с одним из коллег, в семь раз возрастают шансы, что вы будете увлеченно заниматься своей работой.

Истинная и позитивная дружба позволяет вам лучше выполнять то, что вы делаете. Такие отношения делают вашу жизнь приятной и исполненной смысла. Но подобно тому, как настоящий друг может улучшить самые разные стороны вашей жизни, друг фальшивый может их разрушить. Отсюда неизбежный вопрос: как можно отличить истинного друга от ложного?

Признаки того, что вы завязли в фальшивой дружбе

Первый признак того, что вы «подхватили» одностороннюю дружбу: кто-то пытается использовать свою заботу о вас как рычаг для контроля над вами.

Вы можете заботиться, о ком хотите. На это не требуется разрешения. И другие тоже могут о вас заботиться вне зависимости от того, просите вы их об этом или нет. Однако само по себе то, что человек о вас заботится, еще не означает, что в ответ вы должны заботиться о нем точно так же.

Конечно, это здорово — быть вежливым и добросердечным по отношению к людям в целом. Однако не следует путать вежливость с покаянием. Вы ничего не должны другим.

Кто-то к вам может хорошо относиться, но вы не обязаны хорошо относиться к этому человеку. Кто-то учитывает ваши интересы, но вы не обязаны учитывать интересы этого лица, принимая решения. Звучит жестоко, но это так.

Вы должны ограждать себя от чувства долга перед людьми только из-за того, что эти люди заботятся о вас. Иначе такие люди смогут использовать вас, изображая себя жертвой.

Второй признак: человек ожидает, что вы будете учитывать его чувства всякий раз, когда станете принимать решения, касающиеся вашей собственной жизни. Ваше счастье не зависит от счастья кого-либо еще. Никто не имеет права без вашего позволения увязывать свое счастье с вами и вашими действиями, а потом ожидать, что вы будете вести себя определенным образом — так, чтобы осчастливить этого человека.

Никто не имеет права претендовать на ваше время лишь в силу того, что вы когда-то провели время с этим человеком. Более того, никто не имеет права претендовать на ваши чувства лишь из-за того, что в прошлом вы испытывали к данному человеку какие-то чувства.

Конечно, если у вас есть дети или вы поддерживаете долгосрочные служебные или личные отношения, то вы уже связали свое счастье со счастьем других. Но и тут есть свои границы.

В конечном счете каждый отвечает лишь за свое собственное счастье. Вы не в ответе за то, что ощущают другие. Вы не можете чувствовать за других. Чувства человека — это следствие лишь его собственных решений. Вы не отвечаете за то, что стали причиной благополучия и радости для другого человека.

Счастье — это личное решение. От каждого из нас зависит, решит ли он быть счастливым.

Третий признак того, что вы застряли в фальшивых дружеских отношениях: вас просят о благодеянии, ожидая, что вы сделаете вид, будто получатель благодеяния заслужил его.

Сегодня нас окружает слишком много людей, надеющихся на благотворительность. Краудфандинговые платформы типа GoFundMe, Kickstarter и ImdieGoGo — великолепные инструменты, помогающие предпринимателям дать первый толчок своему бизнесу или помогающие людям поддерживать тех, кто действительно нуждается.

Однако эти инструменты применяются и в деструктивных целях. Их используют люди, не способные ничего предложить взамен и не терпящие нужду: они хотят, чтобы другие давали им деньги, энергию и внимание, но сами ничего не делают.

Главная проблема краудфандинговых платформ — в том, что они побуждают людей обращаться за благотворительной помощью и при этом просят дарителей делать вид, будто это вовсе не благотворительность. Эти кампании старательно убеждают вас, что вы инвестируете в других людей, хотя на самом деле вы отдаете свои деньги просто так.

Если еще конкретнее: у каждого из нас, вероятно, есть друг, который хоть раз приглашал к себе, чтобы завлечь в сетевой маркетинг.

«Не упусти возможность вложиться в этот таймшер».

«Инвестируй в свое здоровье — купи это эфирное масло, биодобавку, препарат XYZ».

На самом-то деле эти фальшивые друзья просят вас дать им деньги — не потому, что они их заработали, а потому, что вы провели с этим человеком какое-то время.

Никто не заслуживает чужого времени, денег и других ресурсов просто так. Эти вещи надо заработать.

Фальшивые друзья и недоброжелатели непременно будут рваться в вашу жизнь. И от вас зависит, как поступить: пассивно принимать их и справляться с последствиями такого выбора либо старательно выбирать, кому следует уделять внимание, и предпринимать меры, чтобы удаляться от прочих как можно скорее. Такая избирательность в дружбе поможет гарантировать, что вы наполните свою жизнь только взаимными дружескими отношениями. Разумеется, на вас лежит ответственность за вашу часть уравнения: вы сами тоже должны быть истинным другом.