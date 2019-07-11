ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Статистика: половина ваших друзей - враги

12.07.2019 18:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Статистика: половина ваших друзей - враги

фото: setwalls.ru

Плохая новость для тех, кто уверен, что имеет «сто друзей»: половина этих отношений носит односторонний характер. И, скорее всего, вы не можете с уверенностью сказать, кто именно вами пользуется.

Эксперт по поведенческой психологии Исайя Хенкель объясняет, почему мы попадаем в эту ловушку, и как определить, кому с нами не по пути. «Идеономика» публикует одну из глав его книги «Наука успеха».

Некоторые люди не хотят, чтобы вы преуспевали. Даже кто-то из ваших так называемых друзей и коллег не желают, чтобы вы их опередили. Может, вслух они и говорят, что хотят этого, но пускай вас не обманывают все эти улыбки до ушей и все эти похлопывания по спине. На самом-то деле они желают видеть, как вы остаетесь где-то позади них или под ними.

Исследователи из Тель-Авивского университета и Массачусетского технологического института (MIT) установили, что никто из нас не способен адекватно оценить свои дружеские отношения с людьми. Наши суждения по этой части настолько неточны, что на каждого реального друга у нас приходится один фальшивый. Доктор Шмуэли, один из авторов работы, заключает:

«Мы обнаружили: 95% участников нашего опроса полагают, что отношения взаимны. Если вы считаете кого-то своим другом, то вы ожидаете, что и он считает вас своим другом. Но на самом деле это не так. Лишь 50% опрошенных попали в категорию двусторонней дружбы».

Иным словами, лишь 50% ваших дружеских отношений взаимны. А остальные либо односторонни, либо вообще фальшивы. Группы онлайновых друзей показывают еще более удручающие результаты по части истинности/ложности, отмечают авторы исследования, результаты которого опубликовало Королевское научное общество.

Измеряя параметры дружеских связей с помощью специально разработанного алгоритма, специалист из MIT обнаружил: отсутствие взаимности («однонаправленная» дружба) часто имеет место именно в отношениях с людьми, которых мы считаем самыми близкими и лучшими друзьями.

Что это означает? Получается, некоторые из ваших «лучших» друзей — фальшивые. Подумайте об этом! Удивлены? Наверняка нет. Наверняка в глубине души вы давно знали, что некоторые из ваших так называемых друзей совсем не такие люди, какими вы их себе упорно представляли.

Нет ничего лучше истинной дружбы — дружбы взаимной. Люди, состоящие в таких отношениях, более активно продвигаются вперед и радуются своим успехам в целом — как результатом такого влияния. Такая истинная дружба бесценна.

Том Рат, директор Gallup Organization, в своем бестселлере «Жизненно необходимые друзья» (Vital friends) обсуждает исследования, показывающие, что истинная дружба может улучшить самые разные аспекты вашей жизни. Это довольно тривиальное заявление подтверждается цифрами и фактами. К примеру, если у вас здоровые друзья, то ваши шансы самому быть здоровым возрастают в пять раз. Если вы близко дружите с одним из коллег, в семь раз возрастают шансы, что вы будете увлеченно заниматься своей работой.

Истинная и позитивная дружба позволяет вам лучше выполнять то, что вы делаете. Такие отношения делают вашу жизнь приятной и исполненной смысла. Но подобно тому, как настоящий друг может улучшить самые разные стороны вашей жизни, друг фальшивый может их разрушить. Отсюда неизбежный вопрос: как можно отличить истинного друга от ложного?

Признаки того, что вы завязли в фальшивой дружбе

Первый признак того, что вы «подхватили» одностороннюю дружбу: кто-то пытается использовать свою заботу о вас как рычаг для контроля над вами.

Вы можете заботиться, о ком хотите. На это не требуется разрешения. И другие тоже могут о вас заботиться вне зависимости от того, просите вы их об этом или нет. Однако само по себе то, что человек о вас заботится, еще не означает, что в ответ вы должны заботиться о нем точно так же.

Конечно, это здорово — быть вежливым и добросердечным по отношению к людям в целом. Однако не следует путать вежливость с покаянием. Вы ничего не должны другим.

Кто-то к вам может хорошо относиться, но вы не обязаны хорошо относиться к этому человеку. Кто-то учитывает ваши интересы, но вы не обязаны учитывать интересы этого лица, принимая решения. Звучит жестоко, но это так.

Вы должны ограждать себя от чувства долга перед людьми только из-за того, что эти люди заботятся о вас. Иначе такие люди смогут использовать вас, изображая себя жертвой.

Второй признак: человек ожидает, что вы будете учитывать его чувства всякий раз, когда станете принимать решения, касающиеся вашей собственной жизни. Ваше счастье не зависит от счастья кого-либо еще. Никто не имеет права без вашего позволения увязывать свое счастье с вами и вашими действиями, а потом ожидать, что вы будете вести себя определенным образом — так, чтобы осчастливить этого человека.

Никто не имеет права претендовать на ваше время лишь в силу того, что вы когда-то провели время с этим человеком. Более того, никто не имеет права претендовать на ваши чувства лишь из-за того, что в прошлом вы испытывали к данному человеку какие-то чувства.

Конечно, если у вас есть дети или вы поддерживаете долгосрочные служебные или личные отношения, то вы уже связали свое счастье со счастьем других. Но и тут есть свои границы.

В конечном счете каждый отвечает лишь за свое собственное счастье. Вы не в ответе за то, что ощущают другие. Вы не можете чувствовать за других. Чувства человека — это следствие лишь его собственных решений. Вы не отвечаете за то, что стали причиной благополучия и радости для другого человека.

Счастье — это личное решение. От каждого из нас зависит, решит ли он быть счастливым.

Третий признак того, что вы застряли в фальшивых дружеских отношениях: вас просят о благодеянии, ожидая, что вы сделаете вид, будто получатель благодеяния заслужил его.

Сегодня нас окружает слишком много людей, надеющихся на благотворительность. Краудфандинговые платформы типа GoFundMe, Kickstarter и ImdieGoGo — великолепные инструменты, помогающие предпринимателям дать первый толчок своему бизнесу или помогающие людям поддерживать тех, кто действительно нуждается.

Однако эти инструменты применяются и в деструктивных целях. Их используют люди, не способные ничего предложить взамен и не терпящие нужду: они хотят, чтобы другие давали им деньги, энергию и внимание, но сами ничего не делают.

Главная проблема краудфандинговых платформ — в том, что они побуждают людей обращаться за благотворительной помощью и при этом просят дарителей делать вид, будто это вовсе не благотворительность. Эти кампании старательно убеждают вас, что вы инвестируете в других людей, хотя на самом деле вы отдаете свои деньги просто так.

Если еще конкретнее: у каждого из нас, вероятно, есть друг, который хоть раз приглашал к себе, чтобы завлечь в сетевой маркетинг.

«Не упусти возможность вложиться в этот таймшер».

«Инвестируй в свое здоровье — купи это эфирное масло, биодобавку, препарат XYZ».

На самом-то деле эти фальшивые друзья просят вас дать им деньги — не потому, что они их заработали, а потому, что вы провели с этим человеком какое-то время.

Никто не заслуживает чужого времени, денег и других ресурсов просто так. Эти вещи надо заработать.

Фальшивые друзья и недоброжелатели непременно будут рваться в вашу жизнь. И от вас зависит, как поступить: пассивно принимать их и справляться с последствиями такого выбора либо старательно выбирать, кому следует уделять внимание, и предпринимать меры, чтобы удаляться от прочих как можно скорее. Такая избирательность в дружбе поможет гарантировать, что вы наполните свою жизнь только взаимными дружескими отношениями. Разумеется, на вас лежит ответственность за вашу часть уравнения: вы сами тоже должны быть истинным другом.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плохая новость для тех, кто уверен, что имеет «сто друзей»: половина этих отношений носит односторонний характер. И, скорее всего, вы не можете с уверенностью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прадпрымальнік браў перадаплату ў турыстаў і на іх грошы ездзіў у камандзіроўкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика