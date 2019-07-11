ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России учредят стипендию имени Жореса

12.07.2019 19:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ учредить стипендию имени Жореса Алферова для молодых ученых. Указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Президент России постановил учредить начиная с 2020 года 10 персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. 



Также Владимир Путин распорядился решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук". 

"Он был целой эпохой"

Алферов задавал планку для всех русских ученых и являлся великим примером человека, остававшегося верным своим принципам социальной и человеческой справедливости. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС директор Центра ускорительной физики Национальной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab) в США, президент Международной ассоциации русскоговорящих ученых (RASA) в 2014-2016 годы и Российско-американской ассоциации ученых (RASA-America) в 2012-2014 годы Владимир Шильцев.

"Кончина Жореса Ивановича - очень печальное событие. Для меня, как физика, он был целой эпохой, человеком, который продвигал науку в течение стольких десятилетий, в разных обстоятельствах. Для меня, как русского ученого, его уход - большая потеря: он в течение многих лет был единственным в России нобелевским лауреатом, он задавал некую планку для всех нас и в то же время представлял и защищал нашу науку как перед власть предержащими, так и на международном уровне. Для меня, как гражданина, он был великим примером человека, который оставался верным своим принципам социальной и человеческой справедливости", - сказал он.

"Для меня лично, как выпускника физматшколы, новосибирской, он еще был и великолепным пропагандистом и двигателем образования, основателем физматшколы в Питере - я каждый год принимал его школьников в Чикаго, водил и рассказывал им о своих ускорителях в лаборатории имени Ферми, общался с ними. Светлая память!" - добавил Шильцев.

Правительству Санкт-Петербурга рекомендовано установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату. Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске


После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком. В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы. В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ учредить стипендию имени Жореса Алферова для молодых ученых. Указ опубликован сегодня на официальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект Быховского района «Кола жыцця» одобрен на Ярмарке инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика