В России учредят стипендию имени Жореса

Президент России постановил учредить начиная с 2020 года 10 персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий.













Также Владимир Путин распорядился решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук".

"Он был целой эпохой"

Алферов задавал планку для всех русских ученых и являлся великим примером человека, остававшегося верным своим принципам социальной и человеческой справедливости. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС директор Центра ускорительной физики Национальной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab) в США, президент Международной ассоциации русскоговорящих ученых (RASA) в 2014-2016 годы и Российско-американской ассоциации ученых (RASA-America) в 2012-2014 годы Владимир Шильцев.





"Кончина Жореса Ивановича - очень печальное событие. Для меня, как физика, он был целой эпохой, человеком, который продвигал науку в течение стольких десятилетий, в разных обстоятельствах. Для меня, как русского ученого, его уход - большая потеря: он в течение многих лет был единственным в России нобелевским лауреатом, он задавал некую планку для всех нас и в то же время представлял и защищал нашу науку как перед власть предержащими, так и на международном уровне. Для меня, как гражданина, он был великим примером человека, который оставался верным своим принципам социальной и человеческой справедливости", - сказал он.





"Для меня лично, как выпускника физматшколы, новосибирской, он еще был и великолепным пропагандистом и двигателем образования, основателем физматшколы в Питере - я каждый год принимал его школьников в Чикаго, водил и рассказывал им о своих ускорителях в лаборатории имени Ферми, общался с ними. Светлая память!" - добавил Шильцев.





Правительству Санкт-Петербурга рекомендовано установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату. Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске









После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком. В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы. В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.



