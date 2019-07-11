сообщает пресс-служба МВД. За «быстрое» решение вопросов о прохождении техосмотра задержан ведущий инженер одной из диагностических станций столиц. Об этомпресс-служба МВД.









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У милиции были сведения, что один из инженеров помогает проходить техоосмотр — он выдавал положительное заключение о прохождении ТО за деньги.





«Правоохранители установили, что незаконную деятельность 39-летний ведущий инженер диагностических станций начал еще в 2018 году. Также установлено, что за каждую „проверку“ злоумышленник получал сумму в размере 30 долларов США», — рассказали в милиции.









В настоящее время оперативники устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных деяний. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.



