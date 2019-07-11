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Техосмотр за 30 долларов. "Решала" задержан в Минске на одной из диагностических станций
Источник материала: Партизан
За ним наблюдали.
За «быстрое» решение вопросов о прохождении техосмотра задержан ведущий инженер одной из диагностических станций столиц. Об этом
Фото из открытого доступа, для иллюстрации
У милиции были сведения, что один из инженеров помогает проходить техоосмотр — он выдавал положительное заключение о прохождении ТО за деньги.
«Правоохранители установили, что незаконную деятельность 39-летний ведущий инженер диагностических станций начал еще в 2018 году. Также установлено, что за каждую „проверку“ злоумышленник получал сумму в размере 30 долларов США», — рассказали в милиции.
В настоящее время оперативники устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных деяний. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
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