Bloomberg: Путин не убедил Лукашенко объединиться в одно государство для сохранения своей власти









Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его

пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе. нахождение во власти,Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.









Кремль рассматривает сценарий со снижением числа депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, до 25%, и увеличением доли одномандатников, рассказали агентству два источника, осведомленные о подготовке таких изменений. В 2016 году половину Думы избрали по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.





Это позволит Кремлю сохранить контроль над нижней палатой в условиях падения популярности «Единой России», говорится в статье. Перемены могут вступить в силу к выборам 2021 года. Единороссы, продолжают источники агентства, в таком случае пойдут на выборы как формально независимые одномандатники.

Изменения позволят Путину «получить полный контроль над новым парламентом» за три года до истечения его президентских полномочий, говорит один из источников, на фоне падения рейтингов партии власти.





Два близких к Кремлю источника и законодатель из «Единой России» также сказали агентству, что эти перемены позволят Владимиру Путину остаться во власти после 2024 года, «удерживая власть как глава правящей партии и как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским».









В конце марта агентство писало про другой сценарий с сохранением Путина у власти после 2024 года: объединение России и Беларуси.





Однако теперь агентство этот вариант считает неактуальным.





«Усилия, направленные на то, чтобы убедить лидера соседней Беларуси в потенциальном слиянии с Россией, которое позволило бы Путину стать главой объединенного государства, потерпели неудачу»,





— пишет Bloomberg.





Казахстанский вариант в России также выглядит нереалистичным, поскольку новый президент может бросить вызов Путину.



