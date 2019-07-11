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Опасно для здоровья: Госстандарт запретил поставлять ряд продуктов из России

12.07.2019 18:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госстандарт с 15 июля запрещает московской компании «Русский рыбный мир» поставлять в Беларусь стерилизованные консервы «Печень минтая». Специалисты нашли в них гельминтов.

Несмотря на то, что в продукте содержатся нежизнеспособные личинки гельминтов, не опасные для человека, это является нарушением требований техрегламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции», уточнили в ведомстве.


А вот второй запрещенный Госконтролем продукт может нанести реальный вред здоровью потребителей. В шоколадной пасте торговой марки «Кирюша» от ООО «Русский промышленник» белорусские специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки, огромное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (норма превышена в 22 раза), плесень (норма превышена в четыре раза), а также повышенное содержание трансжиров.

Кроме того, с 15 июля запрещаются поставки зефира «Бело-розовый» торговой марки «ТверьКонфи», в котором избыточное количество консерванта Е220 (диоксида серы).
 
 
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Госстандарт с 15 июля запрещает московской компании «Русский рыбный мир» поставлять в Беларусь стерилизованные консервы «Печень минтая». Специалисты нашли в них...
 
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