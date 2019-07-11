Опасно для здоровья: Госстандарт запретил поставлять ряд продуктов из России

Несмотря на то, что в продукте содержатся нежизнеспособные личинки гельминтов, не опасные для человека, это является нарушением требований техрегламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции», уточнили в ведомстве.









А вот второй запрещенный Госконтролем продукт может нанести реальный вред здоровью потребителей. В шоколадной пасте торговой марки «Кирюша» от ООО «Русский промышленник» белорусские специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки, огромное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (норма превышена в 22 раза), плесень (норма превышена в четыре раза), а также повышенное содержание трансжиров.





Кроме того, с 15 июля запрещаются поставки зефира «Бело-розовый» торговой марки «ТверьКонфи», в котором избыточное количество консерванта Е220 (диоксида серы).