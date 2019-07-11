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Украинский журналист поддержал грузинского и тоже обматерил Путина

12.07.2019 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский журналист Артем Овдиенко записал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором охарактеризовал российского лидера с обильным использованием нецензурных выражений.

Свое обращение Овдиенко разместил в Facebook в качестве анонса телемоста, запланированного между 24-м каналом и грузинским Рустави-2.

"Неофициальная версия анонса телемоста „А вот нам таки действительно нада пагаварить" между украинским 24-м каналом (Киев) и грузинским Рустави-2 (Тбилиси)", — написал он в подписи к видео.

Полный текст речи украинского журналиста публикует glavred.info


"Грузинские коллеги не дадут соврать: Путин, ты ху*ло! И чем раньше мы увидим тебя в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день

Но пока ботокс еще не окончательно проел тебе мозг, поясни мне одно: чего ты к нам лезешь? Почему тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? В Украину, в Грузию, в Молдову.

Да у тебя в своей же стране проблем выше крыши. Как не наводнения, которые твои МЧС-ники проспали, так старая советская подлодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и называешь современным грозным оружием. 

Как не очередной самолет, собранный из го*на и палок, у тебя разбивается, так очередной 1000-километровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже проср*л все полимеры.

И это не мы с грузинами должны тебе напоминать, что ты ху*ло, это твои россияне должны тебе такое говорить. Они скажут, и скажут уже очень скоро. А пока они молчат, ты лезешь к нам со своей бл*дской братской любовью. 

Потому нам с грузинами нужно посовещаться, как от тебя и твоего сра*ного русского мира нам вместе нужно отбиваться в ожидании, пока ты не сдохнешь.

Телемост между Украиной и Тбилиси, между "24 каналом" и "Рустави 2", уже в эту пятницу в 7 вечера по Киеву. Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга "Единой России" и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали", - заявил Овдиенко.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:


Напомним, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало матерными оскорблениями президента РФ, а также его покойных родителей.

В отличие от Грузии, где подобное обращение вызвало негативную реакцию власти и части общества, о массовых протестах в центре Киева ничего не сообщается.
 
 
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Украинский журналист Артем Овдиенко записал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором охарактеризовал российского лидера с обильным...
 
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