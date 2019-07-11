Слева — «Мисс Беларусь- 2018» Мария Василевич и глава администрации президента Наталья Кочанова.





На снимках БелТА также видно, как Александр Лукашенко общается с женщиной, которая занимает место рядом с младшим сыном. О том, кто эта женщина, не сообщается.



