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Новые лица: кто сидел рядом с Лукашенко на открытии "Славянского базара"?
Источник материала: Партизан
На вип-трибуне по правую руку от главы государства сидел его сын Николай.
Слева — «Мисс Беларусь- 2018» Мария Василевич и глава администрации президента Наталья Кочанова.
На снимках БелТА также видно, как Александр Лукашенко общается с женщиной, которая занимает место рядом с младшим сыном. О том, кто эта женщина, не сообщается.
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На вип-трибуне по правую руку от главы государства сидел его сын Николай.
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