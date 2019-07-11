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Гитарист "Ляписов" уже 35 дней в коме. Но надежда еще есть...

12.07.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гитарист Руслан Владыко, известный под псевдонимом «Пан», встретил 45-летие в коме. Об этом радио «Свабода» сообщил его друг, музыкальный продюсер Евгений Колмыков.



Руслана Владыко избили и ограбили 6 июня в Минске, он попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, до сих пор остается в искусственной коме. 

Но надежда на выздоровление есть: врачи говорят, что если люди выходят из такого состояния в течение 50 дней, то чаще всего «более-менее возвращаются к нормальной жизни».

Евгений Колмыков говорит, что знает фамилию предполагаемого нападавшего: «Могу сказать, что это рецидивист, у него была непогашенная судимость, — рассказывает он. — Он задержан, но суд отложен из-за того, что есть надежда, что Руслан еще даст показания».

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии гитариста.
 
Теги: Минск
 
 
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Гитарист Руслан Владыко, известный под псевдонимом «Пан», встретил 45-летие в коме. Об этом радио «Свабода» сообщил его друг, музыкальный продюсер Евгений Колмыков.
 
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