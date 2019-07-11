







Руслана Владыко избили и ограбили 6 июня в Минске , он попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, до сих пор остается в искусственной коме.





Но надежда на выздоровление есть: врачи говорят, что если люди выходят из такого состояния в течение 50 дней, то чаще всего «более-менее возвращаются к нормальной жизни».





Евгений Колмыков говорит, что знает фамилию предполагаемого нападавшего: «Могу сказать, что это рецидивист, у него была непогашенная судимость, — рассказывает он. — Он задержан, но суд отложен из-за того, что есть надежда, что Руслан еще даст показания».





Врачи отмечают положительную динамику в состоянии гитариста.







