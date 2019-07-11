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Россельхознадзор вернул в Турцию 20 т нектаринов с плодовой мухой

12.07.2019 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали крупную партию нектаринов в брянском МАПП "Новые Юрковичи", сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 19,75 тонны нектаринов следовало из Турции в адрес московского получателя.

"Специалисты выявили в указанной продукции живых личинок карантинного вредителя. Исследования, проведенные Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, установили, что плоды заражены средиземноморской плодовой мухой (Ceratitis capitata (Wied.))",- говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что нектарины вернули отправителю

Средиземноморская плодовая муха - опасный вредитель плодовых культур. Распространена на территории многих стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании. В России вид отсутствует, но является объектом карантина, так как личинки легко развозятся с плодами. Личинки повреждают плоды более 200 видов растений.

 
 
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Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали крупную партию нектаринов в брянском МАПП "Новые Юрковичи", сообщает...
 
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