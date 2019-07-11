Козак: у России есть компромиссное предложение по росту тарифа на транспорт нефти по Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7% - ИФ), заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Не до такой степени. Речь идет о выравнивании. Там (в Беларуси - ИФ) действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы, и примем решение", - сказал он.

По его словам, справедливым тарифом для Беларуси является такой же, как в России. "У нас по контракту эти тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать", - добавил вице-премьер.

"Мы завтра встретимся, обсудим этот механизм (тариф на прокачку нефти - ИФ), в том числе с Ляшенко (первый вице-премьер Белоруссии - ИФ)", - уточнил Козак.

Он также напомнил о достигнутых договоренностях, в рамках которых НПЗ "Нафтан" будет обеспечен дополнительными объемами нефти. "Объемами необходимыми, достаточными, чтобы полностью удовлетворить спрос на моторное топливо в Белоруссии. Поставки уже сегодня идут, дополнительные поставки. Нашли решение, они производятся за счет увеличения объема, за счет трубопроводного транспорта", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Беларусь уведомила "Транснефть" о желании повысить с 1 августа тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за форс-мажора на МН "Дружба". "Гомельтранснефть Дружба" поясняла, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной нефти последовала остановка транспортировки сырья в направлении Адамово и на Броды. До настоящего времени транспортировка в направлении на Адамово осуществляется частично. Согласно данным белорусского общества, оно недополучило более 1,5 млрд рублей, или $23,7 млн. Данные потери рассчитаны с учетом дополнительных доходов от транспортировки нефти в реверсивном направлении. Из-за снижения объемов транспортировки нефти уровень действующих тарифов не позволяет в полном объеме обеспечить получение запланированных доходов для покрытия эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием объектов магистрального нефтепровода, а также реализацию программы технического перевооружения в 2019 году, отмечала белорусская компания.

"Транснефть" не считает возможным согласовать Беларуси внеплановое повышение тарифов на транспорт нефти с 1 августа на 21,7%. "На сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от ПАО "Транснефть" тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на IV квартал 2019 года. Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов", - пояснял "Интерфаксу" советник президента российской монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. При этом он отмечал, что с начала года это уже третья попытка белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти.

Белоруссия заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая. "Гомельтранснефть Дружба" 28 июня сообщила о полной очистке южной ветки "Дружбы" от некондиционной нефти, перекачав в Россию 675 тыс. тонн.

Согласно протоколу встречи Ляшенко и Козака от 23 мая 2019 года, Россия поставит на белорусский "Нафтан" в июне 2019 года дополнительно 200 тыс. тонн нефти. НПЗ во время форс-мажора на "Дружбе" работал на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти.