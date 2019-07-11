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«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

12.07.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самые успешные предприятия страны получили почетное звание «Зубров экономики». Заветная статуэтка – авторская композиция белорусского скульптора Ярослава Филипповича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших выбирали из более чем 100 конкурсантов. Среди победителей – «Беларусбанк» и строительный новатор «Гомель-стройматериалы». Как стать лучшим в своей сфере, узнавала корреспондент Вероника Гришкова.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Их имена давно на слуху, но топы самых успешных предприятий страны не упускают возможность наладить новые мосты – обсудить новые проекты и возможные пути сотрудничества. Еще бы: в зале собрались только «Зубры экономики – 2019». Лучшие из лучших, отобранные из сотни претендентов на одноименную премию. В деловых кругах ее вполне справедливо называю белорусским бизнес-Оскаром. 

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Вероника Гришкова, СТВ:
Победители получают вот такую статуэтку. Работа белорусского скульптора Ярослава Филипповича называется «Мощь и сила белорусского бизнеса». Уже сегодня она украсит кабинеты 29 топовых менеджеров страны.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

«Беларусбанк» стал лучшим сразу в двух номинациях. Крупнейшее финансовое учреждение страны по праву взяло своего «зубра». Только за 2018 год рентабельность капитала банка по национальным и международным стандартам выросла вдвое. Укрепляет свои позиции «Беларусбанк» и на международном финансовом рынке – он обслуживает четверть внешнеторгового оборота страны.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Успешно здесь проходит цифровизация всех процессов. Почти все юрлица и 80 % физлиц обслуживаются дистанционно. Среди приоритетных клиентов – малый и средний бизнес. С начала 2019 года банк направил на поддержку бизнес-инициатив более 800 миллионов рублей. 

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
«Беларусбанк» и его команда никогда не ставит во главу угла единственное зарабатывание прибыли, бизнес. Мы многое делаем в сфере корпоративного социального партнерства. И каждый социальный проект мы рассматриваем очень серьезно с точки зрения того, что он принесет обществу.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Такой сознательный подход эксперты отметили особой социальной премией «Горящее сердце» за проекты «Мост в будущее» (оказание помощи учреждениям образования и конкретным детям) и «Родительский дом».

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Благодаря этой программе банк построил по всей стране уже 16 домов семейного типа, где 150 детей обрели родительский очаг. И таких КСО-проектов должно становиться больше, уверены организаторы премии «Зубры экономики – 2019». Потому одна из целей конкурса – создание конкурентной среды. 

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Юрий Ноярович, генеральный директор бизнес-журнала «Дело»:
Рынок достаточно мобильный и очень энергичный. И если мы не будем подстраиваться под время, конкуренты всегда нас опередят. Поэтому наши лауреаты подстраиваются под время, под его ход. Они всегда идут, немножко опережая время.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Быть в тренде – приоритет и для еще одной звезды «Зубров экономики – 2019». «Гомельстройматериалы» – один из новаторов в строительной отрасли страны и единственное предприятие, которое выпускает теплоизоляционные материалы из минеральной ваты под маркой БЕЛТЕП. Объем производства продукции в 2018 году составил 70 миллионов рублей. Практически 50 % выпускаемых товаров ушли на экспорт.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Сергей Соболь, и. о. заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «Гомельстройматериалы»:
Мы активно осваиваем рынки ЕАЭС, и в том числе рынок Украины. В этом году мы нарастили объем поставок в Украину стеновых материалов, а по рынку теплоизоляционных материалов мы сохраняем за собой позиции, достигнутые в прошлом году.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Открытие новых горизонтов требует и постоянной модернизации предприятия. Уже подписан контракт на реконструкцию цеха по производству теплоизоляционных материалов с иностранным инвестором. Его реализация позволит увеличить мощности до 50 тысяч тонн в год. Изменятся и характеристики продукта.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Станислав Жеромский, генеральный директор ОАО «Гомельстройматериалы»:
Мы и сами мониторим состояние рынка, и в то же время нам помогают наши контрагенты. Трудоемкость работ, выполняемых в Европе, очень затратная, и люди хотят покупать продукт, который можно использовать с меньшими затратами. Это размеры плит, это какие-то другие плиты по характеристикам прочностным, по теплопроводности и т.д.

«Идут, немножко опережая время»: в Беларуси подвели итоги конкурса «Зубры экономики – 2019»

Бизнес любит самых успешных, награда достается только достойным – такой девиз «Зубров экономики». Лауреатами конкурса за минувшие годы стали более 200 белорусских топ-менеджеров и владельцев бизнеса. И судя по темпам развития, с каждым годом мощь «зубров страны» будет только прирастать.

*На правах рекламы

Люди в материале: Вероника Гришкова, Виктор Ананич, Юрий Ноярович, Сергей Соболь, Станислав Жеромский
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Самые успешные предприятия страны получили почетное звание «Зубров экономики». Заветная статуэтка – авторская композиция белорусского...
 
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