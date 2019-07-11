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Союзному государству на «Славянском базаре» посвятили выставки и концерт
12.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На «Славянском базаре» в Витебске отмечают
По случаю юбилея в художественном музее города на Двине открылись несколько экспозиций. В числе экспонатов – точная копия короны Российской империи, которую привезли в Витебск на один день.
Там же можно посмотреть ростовскую финифть – это эмалевая роспись металлических украшений, которая считается одним из древнейших художественных промыслов России. Еще одна выставка – картин и скульптур. Ее приурочили к 780-летию венчания князя Александра Невского с витебской княжной Александрой Брячиславовной.
Вечером День Союзного государства Беларуси и России отметят концертом «Песнярам – 50». Песни Владимира Мулявина – основателя легендарного ансамбля – исполнят белорусские и российские артисты.
В главном песенном конкурсе фестиваля участвуют представители 16 стран. Свой приз по традиции вручит и телерадиокомпания «МИР» – это более 120 тысячи рублей.
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В этом году объединению Беларуси и России – 20 лет. По случаю юбилея в художественном музее города на Двине открылись несколько экспозиций.
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