Союзному государству на «Славянском базаре» посвятили выставки и концерт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» в Витебске отмечают День Союзного государства . В этом году объединению Беларуси и России – 20 лет.

По случаю юбилея в художественном музее города на Двине открылись несколько экспозиций. В числе экспонатов – точная копия короны Российской империи, которую привезли в Витебск на один день.

Там же можно посмотреть ростовскую финифть – это эмалевая роспись металлических украшений, которая считается одним из древнейших художественных промыслов России. Еще одна выставка – картин и скульптур. Ее приурочили к 780-летию венчания князя Александра Невского с витебской княжной Александрой Брячиславовной.

«Культура – это один из важнейших факторов любого интеграционного объединения, будем говорить языком политиков. Если есть понимание на уровне людей, на уровне ученых, мастеров искусств – это создает ту самую ткань, нить, которая позволяет развивать все остальное», – отметил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.

Вечером День Союзного государства Беларуси и России отметят концертом «Песнярам – 50». Песни Владимира Мулявина – основателя легендарного ансамбля – исполнят белорусские и российские артисты.

В главном песенном конкурсе фестиваля участвуют представители 16 стран. Свой приз по традиции вручит и телерадиокомпания «МИР» – это более 120 тысячи рублей.