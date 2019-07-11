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Самый дорогой — юрфак в Витебске: сколько стоит "вышка" в регионах

12.07.2019 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 июля в Беларуси начался приём документов в вузы.

Самый дорогой — юрфак в Витебске: сколько стоит "вышка" в регионах
фото: Еврорадио / Роман Протасевич
 Еврорадио уже рассказывало, сколько будет стоить высшее образование в 2019/2020 учебном году в минских университетах.

Сегодня мы направили этот вопрос в высшие учебные заведения, расположенные за минской кольцевой дорогой.

Брестский государственный университет
В приёмной комиссии БрГУ рассказали, что самые дорогие факультеты в 2019/2020 году — юридический факультет и факультет иностранных языков. Стоимость — 2800 рублей. За математическую специальность брестскому первокурснику придётся заплатить 2530 рублей. Учёба на математическом факультете самая дешевая.

Витебский государственный университет
Учеба в ВГУ имени Машерова стоит на 300 рублей дороже, чем в ещё одном государственном университете из Витебской области — Полоцком. Все специальности, кроме «Правоведение», стоят 2898 рублей. Учёба на дневном отделении юрфака самая дорогая — 3241 рубль.

Гомельский государственный университет
В ГГУ имени Ф. Скорины Еврорадио сообщили, что учёба на историческом или экономическом факультете обойдётся первокурснику в 2484 рубля. Обучение на всех остальных специальностях будет стоить 2582 рубля.


Горецкая сельскохозяйственная академия
В Горецкой академии в среднем учёба стоит 1300–1500 рублей в год. Еврорадио там похвастались, что высшее образование в Горках — самое дешёвое в Беларуси.

Гродненский государственный университет
В ГрГУ имени Янки Купалы рассказали, что пока не получили новые цены на следующий учебный год. В прошлом году максимальная стоимость обучения составила 2888 рублей, а самые дешёвые специальности — русская и белорусская филология — стоили 2516 рублей. В приёмной комиссии надеются, что учёба подорожает ненамного.

Могилёвский государственный университет
Стоимость первого курса в МГУ имени Кулешова для будущих экономистов, правоведов и психологов составит 3025 рублей. Учёба на всех остальных факультетах стоит 2920 рублей.

Полесский государственный университет
В приёмной комиссии университета в Пинске Еврорадио коротко рассказали, что учёба на всех факультетах там стоит одинаково — 2495 рублей. Платить за обучение можно в пять этапов.

Полоцкий государственный университет
Цены на учебу в ПГУ увеличились на 280 белорусских рублей. В 2018-м получить диплом педагога или экономиста можно было за 2350 рублей. В новом учебном году учёба на всех факультетах первокурсникам обойдётся в 2630 рублей.
 
 
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12 июля в Беларуси начался приём документов в вузы.
 
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