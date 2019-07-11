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В Беларуси наметился дефицит с лекарством для анестезии?
Источник материала: Партизан
Минздрав обещает поставку на следующей неделе.
Белорусские учреждения здравоохранения получили письмо, в котором говорится о проблемах с поставкой в страну популярного препарата для анестезии. В Минздраве тем временем отмечают, что запасов хватит на месяц. Новая поставка будет уже на следующей неделе.
Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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«До настоящего времени поставщиком не представлен контракт и спецификация для подписания на поставку указанных лекарственных средств. По состоянию на 08.07.2019 года информация об ориентировочных сроках поставки в адрес нашего предприятия поставщиком не представлена», — говорится в сообщении.
В письме медиков «просят скорректировать проведение экстренных операций и внести изменения в график плановых операций».
Пресс-служба Минздрава пояснила, что в организациях здравоохранения и на аптечном складе есть запасы препарата ориентировочно на месяц.
— По информации поставщика, «Пропофол» будет отгружен в адрес «Белфармации» 18 июля и в третьей декаде месяца поступит в организации здравоохранения в достаточном количестве. Отмена операций не понадобится, — пояснили в ведомстве.
Письмо, которое «Белфармация» разослала по больницам, отозвали.
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Минздрав обещает поставку на следующей неделе.
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